Jeremy李駿傑親臨生日展感激粉絲 開心演唱會獲「米媽」讚好(多圖+訪問片)

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)早前迎來28歲生日，歌迷會在奧海城為偶像舉辦生日嘉年華展覽。Jeremy早前往日本旅行，未能於正日跟Unicorns(fans暱稱)慶祝，向來寵粉的他特地在展覽結束前，現身「Closerland：Jeremy與你Get Closer」生日派對，與Unicorns與打卡影相。

視演唱會為最好的生日禮物

Jeremy受訪時表示，生日願望是身體健康、萬事如意，本月8日生日的他對今年的成績感滿意，能夠在上月底舉行個人演唱會是28歲最好的生日禮物。今次「米媽」亦有親身入場支持，Jeremy滿足的表示，「阿媽話我做得好好，因為她甚少親身睇我表演，主演透過網上睇，即使我之前參加全民造星，她都不知我有表演的夢想，所以都被嚇呆，需要時間接受，現在總算有成績給她看，她都很開心我可達成夢想，事業上開始有起色。」他表示為了穿靚靚歌衫而節食減肥，完騷後往日本旅行6日，盡情吃喝大解放，放低很多壓力，充電後已初步構思明年的出歌曲計劃。