Jeremy李駿傑親臨生日展感激粉絲 開心演唱會獲「米媽」讚好(多圖+訪問片)

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)早前迎來28歲生日，歌迷會在奧海城為偶像舉辦生日嘉年華展覽。Jeremy早前往日本旅行，未能於正日跟Unicorns(fans暱稱)慶祝，向來寵粉的他特地在展覽結束前，現身「Closerland：Jeremy與你Get Closer」生日派對，與Unicorns與打卡影相。
視演唱會為最好的生日禮物
Jeremy受訪時表示，生日願望是身體健康、萬事如意，本月8日生日的他對今年的成績感滿意，能夠在上月底舉行個人演唱會是28歲最好的生日禮物。今次「米媽」亦有親身入場支持，Jeremy滿足的表示，「阿媽話我做得好好，因為她甚少親身睇我表演，主演透過網上睇，即使我之前參加全民造星，她都不知我有表演的夢想，所以都被嚇呆，需要時間接受，現在總算有成績給她看，她都很開心我可達成夢想，事業上開始有起色。」他表示為了穿靚靚歌衫而節食減肥，完騷後往日本旅行6日，盡情吃喝大解放，放低很多壓力，充電後已初步構思明年的出歌曲計劃。
向邱鋒澤搲歌
Jeremy在演唱會上唱了邱鋒澤和賴晏駒的《邊緣人格》，獲原唱者邱鋒澤讚賞，他聞言感開心，自言本身是粉絲，直至開騷有機會演唱這歌，發現難度比想像中高，更加佩服兩位原唱者，估不到能透過Edan終認識邱鋒澤，更要多多學習，問到可有機會合作？Jeremy略帶靦腆表示，「我唔夠膽跟他講合作，其實我哋私下也有交流，我都好唔知醜咁問佢，如果有好歌都可以試吓俾我，大家期待吓。」
歡迎與Anson Lo同房 唔想再為Edan通渠
談到即將出發拍團綜，Jeremy表示十分期待，上次齊人拍團綜已是《調教你MIRROR》，「我哋12個齊人的時間唔多，更加少一齊去旅行，今次可以用公費去旅行，其實都幾轟動！」至於可擔心再玩「食蟲」等地獄式遊戲？他笑言，「據我所知，幕後班底不同，應該唔會玩好激的遊戲，不過最緊要享受同11個兄弟一齊的時間。」他估計會玩具有澳洲特色的遊戲，自己則想趁機會睇樹熊和袋鼠。被問到最想與哪位兄弟同房？他笑言，「我知Anson Lo揀咗我，我都會揀你，I love you！」至於最不想與誰同房？他毫不猶豫答道：「呂爵安，真係好驚，唔想好到澳洲仲要幫佢通渠……只是說笑，跟他同房也很開心，因為佢都係開心寶寶，其實所謂同房，我哋都會去其他房一齊玩。」再被追問如何避免「通渠」？他答道，「去阿Jer到屙，阿Jer應該OK！」他重申若要「通渠」，必會拖喼走人！