熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-12 22:59:18

Jeremy李駿傑認拍團綜爆喊指教主喪哭 Stanley邱士縉數度貼Edan醜態

分享：

「巨龍」與「豬仔」，Stanley和Jeremy在團綜之後出席公開活動。

MIRROR的李駿傑(Jeremy)與邱士縉(Stanley)今晚出席雜誌周年活動，今次「巨龍」與「豬仔」一齊現身，兩子表示很開心，Jeremy更在IG分享多張合照。他們透露拍完團綜之後，有不少成員集體活動，近乎成日見。Jeremy直認自己是姜濤口中「姓Jer比較高」的那位喊包，他稱因為5周年，一想起大家一路以來都不易，有些感觸，但形容是開心的眼淚。

Ad Block

Anson Lo拍團綜喊N次

Stanley稱Jeremy耍淚的部份是工作人員刻意營造，「佢哋企圖心好強，想谷喊大家，但我就有晒心理準備，所以還好，但Jeremy忍不住。」Jeremy稱有其他成喊，並與Stanley異口同聲表示Anson Lo喊好多次，不但在熱氣球上哭，5周年感想又哭，指對方為人非常感性。

Anson Lo出po自認在熱氣球哭了出來。

Edan未因後援會影響心情

他們提到在拍攝團綜時，與Jer及Edan有「老人院時間」便打牌，並爆Edan的手風最好，Jeremy則指Stanley是「站長」，對方即謂︰「我哋唔講金錢，健康衛生麻雀，好衛生！Edan運氣好啲囉！」Stanley又提到拍團綜很忙，夜晚又要「老人院時間」，只好在車程上睡覺，自己有時見到Edan睡覺便舉機拍下。

提到Edan的後援會風波，Jeremy表示有跟Edan了解，知道他也很想盡快解決，對方的心情未見受影響。Stanley稱Edan為人比較理性，所以不會影響工作。Jeremy續謂Edan對「爵屎」有信心，並謂fans做應援都不容易，每次都要好多人力物力籌備。

Stanley及Jeremy一齊出席活動。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受