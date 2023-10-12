Jeremy李駿傑認拍團綜爆喊指教主喪哭 Stanley邱士縉數度貼Edan醜態

MIRROR的李駿傑(Jeremy)與邱士縉(Stanley)今晚出席雜誌周年活動，今次「巨龍」與「豬仔」一齊現身，兩子表示很開心，Jeremy更在IG分享多張合照。他們透露拍完團綜之後，有不少成員集體活動，近乎成日見。Jeremy直認自己是姜濤口中「姓Jer比較高」的那位喊包，他稱因為5周年，一想起大家一路以來都不易，有些感觸，但形容是開心的眼淚。

Stanley稱Jeremy耍淚的部份是工作人員刻意營造，「佢哋企圖心好強，想谷喊大家，但我就有晒心理準備，所以還好，但Jeremy忍不住。」Jeremy稱有其他成喊，並與Stanley異口同聲表示Anson Lo喊好多次，不但在熱氣球上哭，5周年感想又哭，指對方為人非常感性。

Edan未因後援會影響心情

他們提到在拍攝團綜時，與Jer及Edan有「老人院時間」便打牌，並爆Edan的手風最好，Jeremy則指Stanley是「站長」，對方即謂︰「我哋唔講金錢，健康衛生麻雀，好衛生！Edan運氣好啲囉！」Stanley又提到拍團綜很忙，夜晚又要「老人院時間」，只好在車程上睡覺，自己有時見到Edan睡覺便舉機拍下。

提到Edan的後援會風波，Jeremy表示有跟Edan了解，知道他也很想盡快解決，對方的心情未見受影響。Stanley稱Edan為人比較理性，所以不會影響工作。Jeremy續謂Edan對「爵屎」有信心，並謂fans做應援都不容易，每次都要好多人力物力籌備。