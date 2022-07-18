Jeremy李駿傑@MIRROR新歌《九》 談善惡妖艷造型再升級 演繹張繼聰作品有難度

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)今日派出新歌《九》，延續上一首作品《半》的概念，嘗試用歌曲跟樂迷講道理。歌詞內容道出每個人需要作出選擇的時候，都會出現很多不同的誘惑，但大家選擇的結果， 其實都取決於自己善或惡的個性，但歌曲最終想告訴大家，不論任何選擇，都要自己承受後果。

新歌MV中Jeremy陷入亦正亦邪的深層演繹，放低乖乖仔個性，將妖艷升級。他表示在MV中有兩個造型，分別代表善與惡。他表示希望大家明白一個人無論幾善良都好，一定會有少少陰暗面出現，再壞的人也有善良一面，世界不止黑與白，希望大家尋回真正的善與惡，面對返自己。