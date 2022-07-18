Jeremy李駿傑@MIRROR新歌《九》 談善惡妖艷造型再升級 演繹張繼聰作品有難度

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)今日派出新歌《九》，延續上一首作品《半》的概念，嘗試用歌曲跟樂迷講道理。歌詞內容道出每個人需要作出選擇的時候，都會出現很多不同的誘惑，但大家選擇的結果， 其實都取決於自己善或惡的個性，但歌曲最終想告訴大家，不論任何選擇，都要自己承受後果。
新歌MV中Jeremy陷入亦正亦邪的深層演繹，放低乖乖仔個性，將妖艷升級。他表示在MV中有兩個造型，分別代表善與惡。他表示希望大家明白一個人無論幾善良都好，一定會有少少陰暗面出現，再壞的人也有善良一面，世界不止黑與白，希望大家尋回真正的善與惡，面對返自己。
錄3次才找到感覺
《九》由王雙駿監製、張繼聰作曲、周耀輝填詞， Jeremy表示今次請到張繼聰幫手也始料不及：「請到張繼聰前輩作曲係因為Carl叔叔，可能Carl叔叔覺得Louis作嘅歌比較適合我，所以收到Demo時都好驚喜，因為冇諗過會有佢寫歌俾我，有啲Surprise。」他又指新作的難度甚高，最終要第三次走入錄音室才能成功找到應有的感覺，順利完成錄音。
到酒醋廠取景
今次製作團隊為Jeremy找來一個荒廢了的酒醋廠，猶如廢虛的場景，再加上Jeremy跳出乖仔框框，以帶點邪氣的面部表情表達惡的個性，令MV帶出不一樣的妖艷與頹廢交集的美態。Jeremy分享道：「第一次喺外景，好熱冇冷氣，另外好多塵，冇咁乾淨，喉嚨成日有啲唔舒服，但係因為外景原因，令到畫面更加加分，所以幾辛苦都係值得，因為可以拍到靚shot，配合成個環境，MV會更加吸引，所以不論幾熱幾辛苦都係值得嘅，不過都辛苦晒幕後嘅同事。」