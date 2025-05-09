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娛樂
2025-05-09 16:40:32

Jeremy李駿傑7月亞博開個唱 門票最貴$1,180最平$680

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Jeremy李駿傑宣布7月4日在亞博舉行個人演唱會。

Jeremy李駿傑宣布7月4日在亞博舉行個人演唱會。

MIRROR29歲成員李駿傑Jeremy）曾經參加中國選秀節目《快樂男聲》、《中國好聲音》，亦報名參加過南韓SM娛樂的練習生選拔，可惜全部落選。Jeremy入行後在樂壇漸見成績，雖然親自作曲的跳唱新歌《Tie Me Now》鬧出抄襲風波，但仍未影響粉絲Unicorn對他的支持，今日他更宣布舉行入行首次售票個唱，安排74日在亞洲國際博覽館5號展館舉行。

Jeremy早前飛首爾拍攝小組團綜《呂濤米Lo Seoul有幸跟隊友姜濤、盧瀚霆Anson Lo）、呂爵安Edan）跟崔始源見面，Jeremy昨晚亦有貼出拍攝當天合照。及至今午，Jeremy又再更新社交網，分享自己74日亞博騷Jeremy Lee Rise In Love Live 2025演唱會海報，並寫：「以愛為名，以靈魂為弦，裂變出愛的千萬種形狀。因為愛，有人化作天使，亦有人墮落成魔鬼，在這個因愛而生的聖殿與刑場，你敢不敢直視自己的倒影？」門票分三種，最貴HK$1,180、中價HK$980及最平HK$680，購票詳情仍有待公布。

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Jeremy早前飛首爾拍攝小組團綜《呂濤米Lo Seoul》，有幸跟崔始源見面。 Jeremy早前飛首爾拍攝小組團綜《呂濤米Lo Seoul》，有幸跟崔始源見面。

Jeremy Lee Rise In Love Live 2025
 

日期：2025 7 4
時間：8:15pm
地點 : 亞洲國際博覽館5號展館
票價 : $1,180 / $980 / $680

Jeremy分享自己7月4日亞博騷《Jeremy Lee Rise In Love Live 2025》的演唱會海報

Jeremy分享自己7月4日亞博騷《Jeremy Lee Rise In Love Live 2025》的演唱會海報。

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