Jeremy演唱會｜李駿傑個人solo與dancer大跳貼身舞 Serrini任嘉賓

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)的首次個人演唱會《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》，今晚(30日)於香港會議展覽中心(Hall 5BC)舉行，ERROR的肥仔、阿Dee(何啟華)、小儀、阿正、Elise、Alina、阿蛋等都有入場支持，演唱會於8時35分開始。

跳火辣貼身舞 音樂會將以棱鏡為主題，既有感性活力的時刻，亦有狂野魅惑的部份。 Jeremy以黑白王子look與多位女舞蹈員登場，一口氣唱出《Prolugue》、《unholy》、《火燒天》，《senorita》和個人單曲《Closer》、《You First》和《半》，當唱《半》時，與女舞蹈員跳火辣貼身舞，引來全場尖叫。

Serrini任嘉賓 接著Jeremy換上貼身熱褲與長靴跳唱《Tom Boy》、《How you like that》和《OFF/ON》，展現Jeremy狂野活力的面向。然後他唱《網絡安全隱患》期間，Serrini驚喜登場合唱，Serrini指著Jeremy露出的修長大腿，炒熱全場氣氛。唱畢，Jeremy落台換衫，Serrini獨唱《樹木真美》。 從沒想過可以開個唱 Jeremy多謝Serrini並送她落台後，他表示出道5年從沒想過可以有自己的演唱會。他重提起初收到花姐訊息時，真的以為對方是send給Jer，後來知道是真的時，曾自問何德何能，希望過了今晚可找到答案。接著他唱《凡星》、《讓世界毀滅》和《阿波蘿》，他表示，終於來到這次演唱會的舞台，但不代表沒遺憾，但有時遺憾未必需要說出口。 其後他回到後台，畫面彈出他手稿訴說感受。內容大致為︰「到這一刻超出夢想……能夠站在這個舞台上，一切都是那麼的超出想像！小時候我的非常內向，但真的十分喜歡唱歌，所以每次唱歌前，都要給自己二十分的勇氣。記得小學參加仄唱比賽，心臟都快要跳出來！雖然沒有晉級，但這個第一次，絕對是很難忘的……到了中學，再鼓起勇氣報夠參演音樂劇，排練了大半年，表演卻只有數天，但那幾天的經歷，令我更加肯定，我熱然舞台！對於舞台，我永遠捨不得，無論如何，我都想再次站在舞台上，於是我參加了很多不同的選秀，都只伯希望能回到舞台！」

青春無悔 Jeremy在手稿內提到他一次又一次的失敗，令他開始懷疑自己，直至參加了《全民造星》，遇到一班和他一樣熱愛舞台的兄弟，令他可以實實在在的站在舞台上。他寫道︰「現在的我很想感謝大家，亦同時很感謝年輕的自己。跌跌碰碰那麼多，每段經歷都引領我到這個舞台的樓梯，年輕的李駿傑，感謝你的勇氣！帶給我這輩子難以忘懷的回憶！」他又寫到當自己老了的時候，想起大家的歡呼聲，年輕時的瘋狂，一切都像一部電影，像一首歌紀念住那些永不後悔的青春。接著他唱出《When we were young》。 當Jeremy唱《Shake it off》時，身後畫面彈出MIRROR其他成員為他拍下的跳舞片段，令全場high爆。他稱這首歌陪了他一段日子，每當不開心就 會shake it off，忘記不快。