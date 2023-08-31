Jeremy演唱會｜李駿傑完騷爆哭攬實花姐 未因餐廳問題影響心情

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)的首次個人演唱會《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》，昨日(30日)於香港會議展覽中心舉行。他受訪時表示一完騷便立即衝落台攬實花姐嚎哭，表示沒想過可以擁有一個個人演唱會，如此有這麼多人入場支持。他希望入場觀眾可以透過今次個唱看到不同面貌的Jeremy，他更謂每一部份都很喜歡，自言有8、90分。

是次Rundown超耗體力

Jeremy稱昨日彩排時付出百分百體力，因此非常疲累，一度擔心自己的體力無法支撐今次演出，但幸得大家的支持，自覺輕鬆又順利。他表示很喜歡今次的流程，盼日後再開時，可以重新構思另一個更好。他直言今次演出流程非常消耗體力，「呢個rundown一場夠啦，完全冇考慮過自己體力同把聲得唔得，到full run嘅時候發現瀨嘢，如果開多場就唔得。」

提到個唱飄下來的字碎全都是四葉草，更寫上祝福的字句。問到今次個唱歌衫，他稱女團的衣著最喜歡，因為是花姐建議他不要穿太多，會不好看，於是接納對方的建議，之後便努力做gym。他又提到一知道開騷時，已經想邀請Serrini做嘉賓，更已交換電話，希望未來可以一齊合作。他邀請MIRROR一齊隔空合作《Shake it off》，「係花姐功勞，Taylor Swift呢首歌幫助我好多，呢首歌都係想話俾大家知，遇到負能量嘅時候可以shake it off！」他又希望大家看過演出之後，忘記不快，可以開開心心。