Jeremy演唱會｜李駿傑完騷爆哭攬實花姐 未因餐廳問題影響心情

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)的首次個人演唱會《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》，昨日(30日)於香港會議展覽中心舉行。他受訪時表示一完騷便立即衝落台攬實花姐嚎哭，表示沒想過可以擁有一個個人演唱會，如此有這麼多人入場支持。他希望入場觀眾可以透過今次個唱看到不同面貌的Jeremy，他更謂每一部份都很喜歡，自言有8、90分。
是次Rundown超耗體力
Jeremy稱昨日彩排時付出百分百體力，因此非常疲累，一度擔心自己的體力無法支撐今次演出，但幸得大家的支持，自覺輕鬆又順利。他表示很喜歡今次的流程，盼日後再開時，可以重新構思另一個更好。他直言今次演出流程非常消耗體力，「呢個rundown一場夠啦，完全冇考慮過自己體力同把聲得唔得，到full run嘅時候發現瀨嘢，如果開多場就唔得。」
提到個唱飄下來的字碎全都是四葉草，更寫上祝福的字句。問到今次個唱歌衫，他稱女團的衣著最喜歡，因為是花姐建議他不要穿太多，會不好看，於是接納對方的建議，之後便努力做gym。他又提到一知道開騷時，已經想邀請Serrini做嘉賓，更已交換電話，希望未來可以一齊合作。他邀請MIRROR一齊隔空合作《Shake it off》，「係花姐功勞，Taylor Swift呢首歌幫助我好多，呢首歌都係想話俾大家知，遇到負能量嘅時候可以shake it off！」他又希望大家看過演出之後，忘記不快，可以開開心心。
盼可演出音樂劇
他又藉訪問機會再次多謝花姐、MIRROR、ERROR及公司，特別多謝王雙駿，因為對方一直幫助了他很多，又為他的歌曲重新編曲，對方把他想要的東西都可以呈現出來。他表示那封信想了很久，包含了很多情緒，因為由出道5年到如今有個人演出，是一個很大的鼓勵，希望可以再做好些。他又提到小時候只是演出三場便完結，若有機會想參加音樂劇演出。
做生意有賺有蝕
問到之後的目標，他表示最想跟MIRROR衝出國際，或到迪士尼跟MIRROR一齊玩。有指他們將到迪士尼舉辦活動，他表示自己不太知道詳情，但也想跟FANS可以一齊玩。提到他有份投資的餐廳出了問題，他說︰「當買個教訓，做生意有蝕有賺。阿媽都話唔緊要，下次做多啲功課。依家都係交俾律師處理，好想快啲解決件事。(有沒有影響心情？)我嗰時都係FOCUS演唱會，因為係人生好重要事情。」