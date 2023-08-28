Jeremy演唱會｜李駿傑開Show前夕推新歌《Fever》 盼做到滿分演出

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)首個個人演唱會將於8月30日舉行，演唱會舉行在即，Jeremy乘勢推出最新單曲《Fever》，唱出熱戀中心情，MV則意識大膽，畫面帶點火辣，跟Jeremy平時純純的個性截然不同。他說︰「講鍾意一個人就會鍾意到好似發燒咁樣，一諗起佢就會發燒好熱，日日都好掛住佢好想同佢繼續喺埋一齊嘅感覺。今年想有一首有熱戀階段感覺嘅歌，希望大家可以透過呢首《Fever》，可以感受到熱戀當中嗰種興奮開心。」

《Fever》就由T-Ma監製、T-Ma、Patrick Yip、Lincoln LamPurpleNacho及Teresa Tseng作曲，梁栢堅填詞。這次以全新班底合作，Jeremy自言都幾新鮮：「一直都有聽過了解過T-Ma同梁栢堅嘅作品，當可以真正合作自己都好期待。同T-Ma傾時都好順利，佢都好明白我想要啲乜嘢，好快可以俾到Demo我，我都好鍾意。至於梁柏堅亦好快寫好成份歌詞，寫之前我特登同佢講話可以寫得直白啲，唔使咁文青，因為知佢嘅詞不嬲有一種瀟灑喺入面，今次都有呢種感覺。」 歌詞火辣，沒想到MV一樣讓人看得熱血沸騰。今次MV是跟上回《You First》同步在台灣拍攝，同樣由台灣YouTube Channel「這群人TGOP」的小宮擔任女主角，這全因當時已在準備《Fever》一曲，所以就順勢都在台灣拍MV，而且Jeremy很想試試跟台灣團隊合作，結果就一口氣完成了兩個MV。

MV再請由灣YouTube Channel「這群人TGOP」的小宮擔任女主角。

上回與對方扮演恩愛情侶，今次則是含羞答答的帥哥遇上熱情如火的美少女，MV中小宮走進房中換衫，剪影下見到她脫下身上的衣服，更拋出房外到Jeremy眼前，畫面令人有無限遐想，就連Jeremy自己都說：「今次一啲鏡頭係比上次更大膽，都係第一次MV上有咁嘅嘗試，好在拍時已經係開咗幾日工，小宮又係一個好開朗嘅人，好外向好Friendly，熟咗之後就好啲，只係有少少尷尬。」