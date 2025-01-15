Jeremy示範Häagen-Dazs升級配搭 受團綜啟發2025年奉旨喪食

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)，近日化身大廚為大家示範兩款Häagen-Dazs推薦的雪糕新配搭，包括「呍呢嗱雪糕配橄欖油和海鹽」及「朱古力雪糕配日本七味粉」， Chef Jeremy穿上圍裙後，以型爆姿勢去撒海鹽及七味粉，像施展「Remy魔法」一樣，單是畫面已秀色可餐，再配搭口感豐盈的Häagen-Dazs雪糕。
自認是「雪糕控」的Jeremy稱，三度跟Häagen-Dazs合作，「我真的很喜歡吃雪糕，別看我的身形瘦削，我能一次過吃掉半盒Häagen-Dazs家庭裝雪糕！拍攝時看到Häagen-Dazs的雪糕我立即兩眼發光，不禁邊拍邊食，夏天吃雪糕當然透心涼，冬天品嘗雪糕則是醒神兼滋味，而兩款創意雪糕配搭更是顛覆味蕾，令雪糕變得更有魅力。所以很感恩可以寓工作於狂食雪糕。」
自從拍完團綜後，Jeremy笑言雖然廚藝無進步，卻講得一口好「食經」，對「食」變得有要求，他激讚品牌推薦的雪糕配搭食法 ──「呍呢嗱雪糕配橄欖油和海鹽」及「朱古力雪糕配日本七味粉」口感豐富具層次，而且創意十足，他說：「自己一向鍾情呍呢嗱味雪糕，今次加上特級初榨橄欖油，其天然獨特的香味帶點果味及青草味，與呍呢嗱雪糕馥郁的香氣融為一體；而且橄欖油的濃厚質感令雪糕的口感更加絲滑香濃，加上少量海鹽提味，令雪糕的甜味更添層次，甜甜鹹鹹滋味令人一試難忘。」
至於首次公開的創新雪糕配搭——「朱古力雪糕配日本七味粉」則令Chef Jeremy驚呼連連：「以前只會在拉麵或串燒灑上七味粉，想不到在醇厚濃郁的朱古力雪糕上灑上日本七味粉，出乎意料地配合，不但突出了朱古力的濃郁，微辣的新口味更刺激著我的味蕾，令人驚喜萬分、欲罷不能。」
Jeremy更率先試食升級版曲奇呍呢嗱雪糕，不禁驚歎新配方中增量曲奇碎帶來的巨大滿足感：「曲奇呍呢嗱雪糕一直是我很喜歡的經典配搭，在我最愛的香滑呍呢嗱雪曲中加入濃郁香脆的朱古力曲奇，而新配方曲奇碎更大大增量不少，每一口雪糕都充滿曲奇碎，豐富的口感令這人見人愛的經典口味更添魅力。」