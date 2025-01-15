Jeremy示範Häagen-Dazs升級配搭 受團綜啟發2025年奉旨喪食

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)，近日化身大廚為大家示範兩款Häagen-Dazs推薦的雪糕新配搭，包括「呍呢嗱雪糕配橄欖油和海鹽」及「朱古力雪糕配日本七味粉」， Chef Jeremy穿上圍裙後，以型爆姿勢去撒海鹽及七味粉，像施展「Remy魔法」一樣，單是畫面已秀色可餐，再配搭口感豐盈的Häagen-Dazs雪糕。

自認是「雪糕控」的Jeremy稱，三度跟Häagen-Dazs合作，「我真的很喜歡吃雪糕，別看我的身形瘦削，我能一次過吃掉半盒Häagen-Dazs家庭裝雪糕！拍攝時看到Häagen-Dazs的雪糕我立即兩眼發光，不禁邊拍邊食，夏天吃雪糕當然透心涼，冬天品嘗雪糕則是醒神兼滋味，而兩款創意雪糕配搭更是顛覆味蕾，令雪糕變得更有魅力。所以很感恩可以寓工作於狂食雪糕。」