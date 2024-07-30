Jeremy聞Edan林明禎戀聞：佢執到 與Tiger齊指AK封閉都好嘈(有片)

MIRROR 成員李駿傑(Jeremy)和邱傲然(Tiger)今日現身銅鑼灣為環保美容品牌專櫃開幕剪綵。兩人經常因工作日夜顛倒，分享護膚美容心得。談到近日奧運盛事，兩人直言非常熱血，Tiger形容，「好似睇動漫一樣，睇到想喊。」Jeremy形容香港是劍擊之都。不過因今早要出席活動，無法睇直播見證張家朗奪金，但今朝亦有重溫，Tiger就表示有看江旻憓賽事，問到有興趣參與哪項運動，Tiger秒回沒想過玩劍擊，「高有著數，所以我冇諗住玩。」Jeremy聞言即爆笑指他自設陷阱。

AK 好嘈地好靜 不完全封閉 Tiger昨晚看了日AK的演唱會，大讚睇得愉快，「好感受到AK好單純、簡單的開心。」AK在演唱會上感觸分享壓力大，曾收埋自己，Jeremy認為開騷必有壓力，但今次個唱可展現他未被看到的面向，Tiger相信AK經過昨晚的演出，應該釋放了很多壓力。至於可曾感覺他自我封閉，Jeremy笑言，「或者有段時間靜了，但他還是好嘈，好嘈地好靜。是封閉了一點，但感受到他在處理自己的過程，最重要給他一點空間和陪伴，不需要太過敏，我覺得他可以慢慢解決，最重要是支持他。」他表示今晚會去睇AK演唱會。

Jeremy翻唱 《狂潮》壓力大 談到《三俠四義》音樂會，Jeremy自言好緊張，「緊張到唔記得熄咪，俾大家聽到我講好驚。」因為首次在文化中心演唱，挑戰翻唱經典金曲，要額外謹慎，不讓觀眾失望，「最大壓力是唱《狂潮》，因為編曲做得很好，我要更加用力去唱好這歌，令自己的聲音可配合編曲。」對於音樂會在Threads被熱推，由第一場9成座到第二場爆滿，好評如潮，他最開心是班幕後音樂人的努力被看見。