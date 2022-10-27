Jeremy首次作曲孖吳林峰合作 新歌《阿波羅》MV延後推出

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）單飛以今年新人姿態推出第3首派台歌《阿波羅》，今日面世的新歌首度與吳林峰一同作曲，而為了新歌，向來盡善盡美的Jeremy，不惜延後推出MV，將已度好的拍攝橋段推翻，重新構思。

在經歷過《半》了解自己不同面向，以及《九》選擇過後的後果，今次Jeremy想以新歌《阿波羅》大談經歷過後的成長。Jeremy分享創作經過，表示：「第三首歌想Keep住今年前兩首歌所講嘅光明與黑暗嘅對立，腦內突然想到光明之神阿波羅，然後睇資料就發現，原來光明之神都做過啲好黑暗、好殘忍嘅事情，但最後都因為佢做過嘅事情，而經歷過好多唔同事情，令佢多咗唔同嘅營養，知道自己點樣成為光明之神。呢個故事啟發咗我寫呢首歌。」

仍在構思第三首歌的最初期，Jeremy已經想到要由自己寫歌，但他有感自己寫歌未夠班，所以找來吳林峰幫手。Jeremy跟吳林峰分享了他對歌曲的構思，結果二人在互相配合、磨合下完成了旋律的創作。「好感謝吳林峰幫手，佢都話用咗差不多一個月去作呢首歌。佢都係為呢首歌好，用咗好多精力，去到而家可以俾大家聽，我內心都好感謝佢。」其實促成今次Jeremy首次處男創作，還多得王雙駿（Carl），Jeremy道：「同Carl叔講想作歌時，佢都好支持我，所以當有Carl叔允許後就更加有信心去做《阿波羅》。」三度跟Carl及周耀輝合作，Jeremy表示過程中大家都好明白大家想要的效果，所以創作過程都十分順暢。