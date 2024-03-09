Jeremy@MIRROR盼龍年再有突破 期待下半年與隊友再出團歌

MIRROR 成員李駿傑（Jeremy)日前為化妝品品牌拍攝宣傳照。正在忙於準備拉闊和MIRROR世界巡迴演唱會的Jeremy 當日狀態大勇，並以純白色花邊襯衫上陣，全新造型讓人耳目一新。

MIRROR世界巡迴演唱會和拉闊音樂會LAVA將近，對Jeremy而言無疑是一大挑戰，一方面要保持體力，一方面要保持水準。拍攝當天，Jeremy 也絲毫不敢鬆懈，化妝時手持佈滿筆記的歌詞背誦、調校燈光時按捺不住手腳，練習起舞步來、即使是休息時間也不願怠慢，忙着處理演唱會的事宜。在場工作人員看着這勤奮的身影也深感敬佩，也叫他好好休息，然而，Jeremy卻毫不動搖地繼續，更以充滿熱情的笑容回應：「我OK啊！」