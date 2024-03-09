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娛樂
2024-03-09 11:44:01

Jeremy@MIRROR盼龍年再有突破 期待下半年與隊友再出團歌

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Jeremy日前為化妝品品牌拍廣告。

Jeremy日前為化妝品品牌拍廣告。

MIRROR 成員李駿傑（Jeremy)日前為化妝品品牌拍攝宣傳照。正在忙於準備拉闊和MIRROR世界巡迴演唱會的Jeremy 當日狀態大勇，並以純白色花邊襯衫上陣，全新造型讓人耳目一新。 

MIRROR世界巡迴演唱會和拉闊音樂會LAVA將近，對Jeremy而言無疑是一大挑戰，一方面要保持體力，一方面要保持水準。拍攝當天，Jeremy 也絲毫不敢鬆懈，化妝時手持佈滿筆記的歌詞背誦、調校燈光時按捺不住手腳，練習起舞步來、即使是休息時間也不願怠慢，忙着處理演唱會的事宜。在場工作人員看着這勤奮的身影也深感敬佩，也叫他好好休息，然而，Jeremy卻毫不動搖地繼續，更以充滿熱情的笑容回應：「我OK啊！」 

被問到於龍年有什麽目標，Jeremy期望再次打破框框，成就更多可能。「今年上半年主要都係同MIRROR world tour。下半年，希望有機會可以有團歌，同埋嘗試吓不同combination的演出，俾多啲衝擊觀衆，感覺會係個新鮮嘅嘗試；另外都想試多啲曲風，我嚟緊嘅新歌都係新曲風，希望大家會鍾意啦！」Jeremy越說越興奮，令人更期待未來新作。除了演唱會和音樂作品，Jeremy的首部電影作品《12怪盜》亦即將上映，「我都好緊張啊，第一次上大銀幕，希望未來仲會有機會啦，不過唔強求嘅，宜家都係專注手頭上嘅工作先。」

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拉闊與巡迴雙重挑戰， Jeremy化壓力為動力。 Jeremy渴望與隊友出新歌，期待再次打破框框。 Jeremy渴望與隊友出新歌，期待再次打破框框。
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