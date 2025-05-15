Jessica孖Hip-Hop歌手Billy Choi拍廣告企劃 全新Y2K時尚造型破格演繹多款鞋款

Jessica 及Billy Choi 二人分別以甜辣造型和玩味十足的街頭風格演繹搭配New Balance多款Grey Days經典及最新鞋款。

New Balance年度盛典「Grey Days」迎來最具話題性的廣告企劃，早前參與 Billy Choi《分手》MV 的Jessica（陳苡臻）與人氣饒舌歌手Billy Choi（蔡承恩）攜手合作，並由人氣新晉導演何圖執導，突破兩位既往形象，以極具視覺衝擊的手法，詮釋品牌標誌性的灰色美學。

Jessica 及Billy Choi 二人分別身穿New Balance Grey Days系列鞋款，飾演夫妻於便利店內購物。

Jessica甜辣造型驚艷全場 最近憑短片《破葉》首奪國際影展殊榮的Jessica，憑一頭短髮造型飾演無情老師獲得演技肯定。今次，Jessica於最新廣告短片中亦一改往日清新造型，化身不同角色穿梭故事場景，大膽嘗試多種玩味十足的時尚風格，其中最吸睛莫過於復古短上衣搭配高腰熱褲的甜辣look，大騷長腿！Jessica興奮分享：「今次拍攝真係好過癮！可以喺一間港式懷舊士多嘅場景，我同Billy分別擔任扮演唔同嘅角色，carry幾款唔同嘅大膽造型再襯返New Balance嘅經典及最新鞋款，我覺得好好玩，好新鮮！我哋現場睇playback都覺得好正，視覺上真係做到將經典同埋創新元素碰撞埋一齊嘅感覺！」

Jessica 及Billy Choi身穿Ｍ1080以運動造型演繹New Balance Grey Days系列。

片場互動默契十足 Jessica 與 Billy Choi則穿梭於充滿復古懷舊氣息的港式士多，展開一場尋找傳奇鞋款的時尚探險。拍攝期間，無論是店員、情侶、夫妻的角色都默契十足，一個眼神就知道對方下一秒的動作如何。事後Jessica笑說：「同Billy合作已經好有默契，本來可以好快收工，但佢成日即興rap對白，搞到我成日忍唔住笑場要NG！」Billy則大讚：「Jessica演技真係冇得頂，每個眼神同動作都交足戲，同佢拍嘢好舒服！」

Billy Choi則以街頭嘻哈風格，盡展灰色單品的百變搭配，他在影片中穿搭了1906 及新鞋款2010 。

分享時尚配搭心得 Jessica表示：「可以率先見到實物感覺好爽！！灰色波鞋永遠都咁有質感，點襯都得！」Billy則大讚：「呢對鞋嘅故事同hip-hop文化好似，都係歷久彌新，越經典越有味道！」兩人更即場示範多種穿搭，證明灰色單品絕對可以玩出無限可能，問及兩位對於「灰色」的感覺，Jessica表示：「灰色不單只係一種顏色，仲係一種態度。今次嘅合作發現，原來經典灰色都可以咁百變，可以兼備時尚經典同埋年輕活力嘅感覺。」Billy則分享：「講到灰色、講到fashion，好難唔諗起New Balance！當年真係一人一對，到而家都係咁好睇、咁百搭！」