Jessica鄭秀妍 Hip-Hop天后Jessi 加盟12月1日K-pop「韓星場」唱爆西九

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival哈雷戴維森120香港音樂節》，將於12月1至2日假西九竹翠公園舉行一連兩晚音樂盛典，門票現已公開發售。第一晚K-pop「韓星場」有唱作人B.I、人氣七人女團Dreamcatcher及R&B韓澳混血新人王Leo，而最新最震撼消息是韓國Hip-Hop天后Jessi及Jessica鄭秀妍也已落實加盟演出，陣容鼎盛。 男團iKON前隊長B.I，擅長唱作及Rap，去年與Coldplay及Ed Sheeran之美國經理人公司簽約，進軍美國市場。人氣七人女團Dreamcatcher代表作《Scream》公開首日即登上iTunes全球專輯榜亞軍，代表作多不勝數，如《Deja Vu》、《BOCA》、《Maison》、《BONVOYAGE》，其中新歌《BONVOYAGE》MV公開不足半年，已有近3000萬次點擊。而澳韓混血兒Leo曾是BigHit練習生，演出防彈少年團（BTS）歌曲《Permission to Dance》MV而備受關注，今年夏天 Leo推出首支個人單曲《One Look》，他俊俏的外表，即備受粉絲關注，IG開設兩周，已有數十萬粉絲追隨。

新加盟的兩大陣容更是天后級名字，包括憑演出音樂節目《Show Me The Money》及《Unpretty Rapstar》而為人所認識的Jessi，近年也活躍於韓國綜藝節目，如《玩什麼好呢》及《第六感》，其代表作《NUNU NANA》橫掃各大音樂排行榜，在YouTube點擊率超過2億次，她的經典作《Life Is Good》獲鄭秀文改編成《信者得愛》。Jessi上月底推出轉投新事務所後首支單曲《Gum》，今次香港演出勢必首度在港獻唱。至於少女時代前成員Jessica鄭秀妍，近年涉獵不同範疇，如時裝設計師、小說作家、演員及歌手，堪稱全能才女。去年 Jessica參加湖南衛視人氣節目《乘風破浪（第3季）》而人氣登頂。2017年原定在港開騷，但因颱風取消，相隔6年Jessica首度在港參與音樂節，並帶同新專輯《Beep Beep》見粉絲。



而第二日「港樂場」就有香港樂迷熟識的勁Band助陣，演出組合來自不同年代，有80年代出道陪伴大家一起成長的太極樂隊、2000後的Hardpack、Kolor 及Dear Jane，還有2010年後的Yellow！及Josie and the Uni Boys，再加上LMF 及黃貫中，橫跨不同時代的本地Band Sound和搖滾力量，唱足7小時，發揚香港Band壇勢力。