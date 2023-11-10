熱門搜尋:
MIRROR 床蝨 劉鑾雄 SmartPLAY康體通 雙11 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-10 15:00:31

Jessica鄭秀妍 Hip-Hop天后Jessi 加盟12月1日K-pop「韓星場」唱爆西九

分享：
12月1日假西九舉行的韓星音樂會，Jessica（右）與Jessi已落實加盟。

12月1日假西九舉行的韓星音樂會，Jessica（右）與Jessi已落實加盟。

Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival哈雷戴維森120香港音樂節》，將於1212日假西九竹翠公園舉行一連兩晚音樂盛典，門票現已公開發售。第一晚K-pop「韓星場」有唱作人B.I、人氣人女團DreamcatcherR&B韓澳混血新人王Leo，而最新最震撼消息是韓國Hip-Hop天后JessiJessica鄭秀妍也已落實加盟演出，陣容鼎盛。

男團iKON前隊長B.I，擅長唱作及Rap，去年與ColdplayEd Sheeran之美國經理人公司簽約，進軍美國市場。人氣七人女團Dreamcatcher代表作《Scream》公開首日即登上iTunes全球專輯榜亞軍，代表作多不勝數，如《Deja Vu》、《BOCA》、《Maison》、《BONVOYAGE》，其中新歌《BONVOYAGEMV公開不足半年，已有近3000萬次點擊。而澳韓混血兒Leo曾是BigHit練習生，演出防彈少年團（BTS）歌曲《Permission to DanceMV而備受關注，今年夏天 Leo推出首支個人單曲《One Look》，他俊俏的外表，即備受粉絲關注，IG開設兩周，已有數十萬粉絲追隨。

Ad Block
《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival哈雷戴維森120香港音樂節》「韓星場」還有B.I及女團Dreamcatcher等陣容。

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival哈雷戴維森120香港音樂節》「韓星場」還有B.I及女團Dreamcatcher等陣容。

新加盟的兩大陣容更是天后級名字，包括憑演出音樂節目《Show Me The Money》及《Unpretty Rapstar》而為人所認識的Jessi，近年也活躍於韓國綜藝節目，如《玩什麼好呢》及《第六感》，其代表作《NUNU NANA》橫掃各大音樂排行榜，在YouTube點擊率超過2億次，她的經典作《Life Is Good》獲鄭秀文改編成《信者得愛》。Jessi上月底推出轉投新事務所後首支單曲《Gum》，今次香港演出勢必首度在港獻唱。至於少女時代前成員Jessica鄭秀妍，近年涉獵不同範疇，如時裝設計師、小說作家、演員及歌手，堪稱全能才女。去年 Jessica參加湖南衛視人氣節目《乘風破浪（第3季）》而人氣登頂。2017年原定在港開騷，但因颱風取消，相隔6Jessica首度在港參與音樂節，並帶同新專輯《Beep Beep》見粉絲。

而第二日「港樂場」就有香港樂迷熟識的勁Band助陣，演出組合來自不同年代，有80年代出道陪伴大家一起成長的太極樂隊、2000後的HardpackKolor Dear Jane，還有2010年後的YellowJosie and the Uni Boys，再加上LMF 及黃貫中，橫跨不同時代的本地Band Sound和搖滾力量，唱足7小時，發揚香港Band壇勢力。

第二日「港樂場」就有香港樂迷熟識的勁Band助陣。

第二日「港樂場」就有香港樂迷熟識的勁Band助陣。

演出及門票資

Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival  哈雷戴維森120 香港音樂節》
日期：2023121 2日（星期五及六）
地點：西九AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公園
 

12 1 (星期五)
演出時間：6:00 PM - 10:30 PM
演出單位：B.I DreamcatcherLeoJessiJessica
票價 (全企位 / 港幣、人民幣同價) : $1,788 / $1,488

12 2 (星期六)
演出時間：3:00 PM - 10:30 PM
演出單位：Yellow!HardpackJosie and the Uni BoysDear Jane、太極樂隊、KolorLMF、黃貫中
票價 (全企位 / 港幣、人民幣同價 )$988 / $688


購票網址：

KKTIX - https://tix-get-go.kktix.cc/events/harleydavidson

大麥網 - https://detail.damai.cn/item.htm?id=744636929516

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受