Jessica鄭秀妍 Hip-Hop天后Jessi 加盟12月1日K-pop「韓星場」唱爆西九

新加盟的兩大陣容更是天后級名字,包括憑演出音樂節目《Show Me The Money》及《Unpretty Rapstar》而為人所認識的Jessi,近年也活躍於韓國綜藝節目,如《玩什麼好呢》及《第六感》,其代表作《NUNU NANA》橫掃各大音樂排行榜,在YouTube點擊率超過2億次,她的經典作《Life Is Good》獲鄭秀文改編成《信者得愛》。Jessi上月底推出轉投新事務所後首支單曲《Gum》,今次香港演出勢必首度在港獻唱。至於少女時代前成員Jessica鄭秀妍,近年涉獵不同範疇,如時裝設計師、小說作家、演員及歌手,堪稱全能才女。去年 Jessica參加湖南衛視人氣節目《乘風破浪(第3季)》而人氣登頂。2017年原定在港開騷,但因颱風取消,相隔6年Jessica首度在港參與音樂節,並帶同新專輯《Beep Beep》見粉絲。



而第二日「港樂場」就有香港樂迷熟識的勁Band助陣,演出組合來自不同年代,有80年代出道陪伴大家一起成長的太極樂隊、2000後的Hardpack、Kolor 及Dear Jane,還有2010年後的Yellow!及Josie and the Uni Boys,再加上LMF 及黃貫中,橫跨不同時代的本地Band Sound和搖滾力量,唱足7小時,發揚香港Band壇勢力。