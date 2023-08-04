Jessica陳苡臻為安俊豪擔任MV女主角 甜蜜場口點到即止

安俊豪繼年頭首推的跳舞歌《ON FIRE》後，第二支全新原創派台歌《說好了》今日（4日）面世，新歌繼續由安俊豪親自作曲，從年頭跳爆舞台的狂野型格魅力，轉走慘情路線，他說：「年頭嗰陣造咗首快歌挑戰自己，今次想溫柔返啲。」新曲描述的是人生中許下很多承諾，卻因為種種原因未能實現，安俊豪坦言過往亦有少不更事的遺憾：「嗰啲事唔需要好重大，可能係知道冇用盡全力去做、去衝、去搏。今年都33歲啦，有時會諗自己仲可以唱幾耐、去幾遠。老套講句，唔想再有遺憾，所以要好好珍惜而家。」

新歌《說好了》的MV已於各大社交平台上架，安俊豪特別邀請了「試當真」女神陳苡臻（Jessica）擔任MV女主角，還有金像獎最佳男配角袁富華（Ben哥）以及資深女演員顧佳參與演出，關於一對戀人的兩個年代。故事中，安俊豪與Jessica演出部分充滿甜蜜氣氛，除了一支汽水兩份飲，兩人更零距離有不少拖手、擁抱場口。

Jessica一口 答應

Jessica與游學修在去年4月正式公開戀情，一度成為網民熱話，而今次與安俊豪在MV中的親密鏡頭當然亦點到即止。對於跟Jessica合作，安俊豪說：「咁近距離見到女神真係幾緊張，不過個MV講我教佢踩Roller，有得玩住拍，自己先輕鬆返。」提到拍攝踩Roller的場面，Jessica笑謂：「因為淨係好細個有玩過吓，太耐冇着過對Roller鞋，初初都有啲驚，不過個劇情都係講我學緊，所以啱晒，最後都完成到，好開心。」她覺得《說好了》講述的遺憾很感動，於是一口答應為MV擔任女主角：「知道Ben哥都喺度，有得同佢合作，真係好開心。」

Ben哥對安俊豪的意義，並非只是演藝圈前輩，更是他很尊敬的人生導師：「早幾年，我爸爸啱啱離開咗，自己仲係好失落。有次撞到Ben哥，佢知道我爸爸走咗，事業上又好似去到樽頸位咁，Ben哥畀咗好多鼓勵我，叫我唔好放棄，只要肯堅持就一定得。嗰番說話對我嚟講，係好大嘅強心針。」兩人更從此建立友誼，不時互相傳短訊問候，安俊豪說：「今次公司問我想邀請邊個拍MV嗰陣，我第一時間諗起要搵Ben哥，好多謝佢同佢嘅經理人一口答應，真係好感動。」Ben哥透露一直有留意安俊豪：「見到佢有慢慢堅持，我都好開心，我都好想用行動支持年輕新一代歌手，所以佢叫我，我就嚟啦。」