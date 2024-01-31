Jessie加入More Vision僅8個月傳不和 Jay Park宣布雙方結束合作

韓國女歌手Jessie(扈賢珠)，2022年7月與PSY創立的P Nation約滿後，2023年4月簽約Jay Park(朴載範)成立的More Vision，可惜簽約不久就傳出兩人不和的消息，當時雙方皆否認傳聞，不但表示彼此相處得很好，又互相在個人社交平台上出帖闢謠。
今日More Vision向各大傳媒發通告稱，與Jessie已經結束合作，「我們謹通知，More Vision與 藝人Jessie的專屬合約，已於2024年1月31日結束。」通告又補充：「除專屬合約終止外，More Vision會一如既往支持Jessie ，希望大家繼續關注和喜愛Jessie今後的活動。」
其實早在去年12月，已有媒體訪問More Vision，對終止與Jessie合作表示意向，當時獲得回覆是雙方正在討論此事。Jessie加入More Vision 8個月就傳出解約，事件震驚K-Pop樂壇。但其實Jessie去年推出歌曲《GUM》時，於《Music Bank》等多個音樂節目宣傳完畢後，就傳出與Jay Park不和，當時雙方回應傳聞時均稱：「不存在不和這回事」、「我們相處得很好」。可惜最終仍是結束合作收場。