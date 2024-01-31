Jessie加入More Vision僅8個月傳不和 Jay Park宣布雙方結束合作

韓國女歌手Jessie(扈賢珠)，2022年7月與PSY創立的P Nation約滿後，2023年4月簽約Jay Park(朴載範)成立的More Vision，可惜簽約不久就傳出兩人不和的消息，當時雙方皆否認傳聞，不但表示彼此相處得很好，又互相在個人社交平台上出帖闢謠。

今日More Vision向各大傳媒發通告稱，與Jessie已經結束合作，「我們謹通知，More Vision與 藝人Jessie的專屬合約，已於2024年1月31日結束。」通告又補充：「除專屬合約終止外，More Vision會一如既往支持Jessie ，希望大家繼續關注和喜愛Jessie今後的活動。」