Jimmy O. Yang歐陽萬成降落紅館 預告香港第一Show會有少少廣東話

港產荷李活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）揚威影視圈，多年前還投身Talk騷界，最近首次踏足亞洲，宣佈「衣錦還鄉」返回出生地香港作為首個亞洲舞台，並選址最具代表性的紅磡香港體育館舉行棟篤笑，香港暫時屬其巡演的亞洲區唯一一站，而是次紅館騷將會注入驚喜，預告加入本土元素，為香港觀眾炮製獨一無二的專屬場演出。

Jimmy O. Yang生於香港，曾入讀香港華仁書院，於13歲隨家人移民美國，在加州大學聖地牙哥分校主修經濟學，但他對表演充滿熱情，自畢業後卻放棄高薪厚職，開始了棟篤笑生涯，在美國不同細場演出，Jimmy O. Yang講過是受到黃子華啟發，繼而成為一位棟篤笑演員，他擅長以文化差異、亞裔身份認同與移民經歷為題材，透過幽默方式講述自身的成長故事，使他在美國亞裔社群中深受歡迎。事實上，Jimmy自細受到香港文化影響，最愛的港產片首推周星馳電影《國產凌凌漆》，今年3月曾現身香港，不僅獲邀出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，還有幸跟黃子華、周潤發等前輩見面，離港時還特別感謝周星馳，當時已預告或有機會來港開騷。時隔兩個月，Jimmy果然傳來好消息，鐵定6月14日降落紅館與香港觀眾首度見面！Jimmy首次踏上香港舞台，其紅館騷於本周五起將有巨型廣告全力造勢。Jimmy日前已在社交平台發放最新消息，Teaser在Instagram及小紅書公開後即反應熱烈，網民紛紛打探撲飛消息，票價現分為港幣$780、$580、$380 三種，門票將於5月9日供滙豐銀行信用卡優先訂購，5月12日可在Klook率先預售，5月15日於城市售票網正式公開發售。