Jimmy O. Yang紅館騷門票供不應求 歐陽萬成今日宣布一場變四場

港產荷李活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）首次踏足亞洲舉行棟篤笑，下月「衣錦還鄉」降落香港表演殿堂紅磡體育館，日前已宣布加場好消息，6月13日及6月14日兩場「Jimmy O. Yang Live in Hong Kong」，門票昨日公開發售已全部售罄！今日，Jimmy O. Yang更親自報喜，公布6月15日（星期日）一口氣再度加開兩場，於父親節當天舉辦日、夜兩場演出，分別安排在下午3時及晚上8時15分開show，而Jimmy O. Yang得知自己的香港首次公演反應熱烈，希望粉絲們可以成功購票，打擊黃牛黨，加場門票安排5月20日早上10時於城市售票網正式公開發售。

Jimmy O. Yang首次香港棟篤笑消息一出，立即掀起全城搶飛熱，為了讓更多觀眾可以親睹其精彩演出，今日他親自在社交平台公佈於紅館開足四場，並寫：「香港6月15日再加兩場show！前兩場門票賣得太快了，這兩場將於5月20日10am公開發售。希望大家都能買到門票！不要去買黃牛！」同時發放一條全新宣傳片，並會於紅隧外有全香港最巨型廣告登場造勢。Jimmy重返出生地香港開騷並引起極大迴響，對他而言可說是意義重大，加上能踏上最具代表性的紅館開騷四場，Jimmy目前心情既興奮又感觸，約定大家6月13日起一連三天紅館見！