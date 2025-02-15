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娛樂
2025-02-15 18:45:00

Jisoo優雅公主風驚豔發布會 英國《NME》4星高評新作《AMORTAGE》

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Jisoo的優雅公主打扮，驚豔眾人。

Jisoo的優雅公主打扮，驚豔眾人。

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韓國女團BLACKPINK成員Jisoo，為慶祝首張個人專輯《AMORTAGE》昨日發行，特別舉辦fans見面會，一身典雅公主造型現身的她，立即引來熱烈迴響。

Jisoo以一襲黑色連身公主裙亮相，胸前搭配白色大蝴蝶結，和淡粉色布玫瑰花點綴，展現優雅氣質。最引人注目的是她精心打造的高髮髻，配上同色系粉色蝴蝶結髮飾，完美詮釋了公主般的夢幻氛圍，獲得粉絲一致好評。網友紛紛留言讚嘆：「美得像個洋娃娃」、「完美駕馭難度高的髮型」、「宛如芭蕾舞娃娃般優雅」。

除了音樂，Jisoo的影視作品將會陸續上映。 英國的《NME》，給予Jisoo的《AMORTAGE》4星高評價。 Jisoo以一襲黑色連身公主裙亮相，展現優雅氣質。

Jisoo的《AMORTAGE》專輯，名稱巧妙結合「amor」(愛)和「montage」(蒙太奇)，以愛情故事不同階段為主題。主打歌《Earthquake》描繪初戀時的悸動與矛盾心情，節奏的變化呼應戀愛時的情緒起伏。專輯收錄了4首歌曲，包括《Your Love》、《TEARS》和《Hugs & Kisses》。

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而英國權威音樂媒體《NME》，給予《AMORTAGE》4/5星的高分評價，肯定Jisoo主打歌《Earthquake》唱韓語保持神秘感的同時，以細膩方式演繹流行音樂的經典元素，成功展現個人獨特魅力。該評論指，這張專輯證明音樂創新不必劇烈改變，而是通過精緻詮釋，已可帶來深刻感動。

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