Jisoo再次主宰巴黎時裝周 黑白兩套裝展示日與夜不同的美

韓國女團BLACKPINK的成員Jisoo，於3月4日到法國出席巴黎時裝周Christian Dior 2025-26AW的大騷。貴為流量女王，Jisoo的出場吸引全球時尚攝影師的目光，紛紛把手中相機瞄向她，加上前來朝聖的fans，讓現場氣氛立刻達到高潮。
在早上的Dior發布會，Jisoo身穿一件剪裁飄逸帶有ruffle設計的白色上衣，配搭黑色迷你裙和時尚皮靴，展現可愛又失優雅的魅力。她在保鑣和工作人員的護送下出場，宛如電影場景中的女主角，美貌令人驚嘆。
到了晚宴時段，Jisoo換上一件露肩黑色tube dress高級訂做連身裙，擺尾拖地搖曳，戴上名貴藍寶石頸鏈的她，完美展現「人間Dior」的獨特風範。Jisoo的每一次亮相，都引發媒體和fans熱烈關注，證明她在時尚界的地位，只要有她在就必成焦點。
除了出席時裝騷，Jisoo於2月14日推出全新個人迷你專輯《AMORTAGE》，並積極宣傳主打歌《earthquake》，均取得巨大成果，專輯初版銷售量發行首周，就突破50萬張銷量，並在全球45個地區的iTunes熱門專輯排行榜上名列第一。此外，歌曲專輯成功登上美國「世界數字歌曲銷售」排行榜的第一名。