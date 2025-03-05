Jisoo再次主宰巴黎時裝周 黑白兩套裝展示日與夜不同的美

Jisoo一落車即跟撐場的fans打招呼。(網上圖片)

韓國女團BLACKPINK的成員Jisoo，於3月4日到法國出席巴黎時裝周Christian Dior 2025-26AW的大騷。貴為流量女王，Jisoo的出場吸引全球時尚攝影師的目光，紛紛把手中相機瞄向她，加上前來朝聖的fans，讓現場氣氛立刻達到高潮。

在早上的Dior發布會，Jisoo身穿一件剪裁飄逸帶有ruffle設計的白色上衣，配搭黑色迷你裙和時尚皮靴，展現可愛又失優雅的魅力。她在保鑣和工作人員的護送下出場，宛如電影場景中的女主角，美貌令人驚嘆。