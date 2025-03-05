熱門搜尋:
奧斯卡2025 啟德體育園 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 皇都 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-03-05 15:55:00

Jisoo再次主宰巴黎時裝周 黑白兩套裝展示日與夜不同的美

分享：
Jisoo一落車即跟撐場的fans打招呼。

Jisoo一落車即跟撐場的fans打招呼。(網上圖片)

adblk5

韓國女團BLACKPINK的成員Jisoo，於34日到法國出席巴黎時裝周Christian Dior 2025-26AW的大騷。貴為流量女王，Jisoo的出場吸引全球時尚攝影師的目光，紛紛把手中相機瞄向她，加上前來朝聖的fans，讓現場氣氛立刻達到高潮。

在早上的Dior發布會，Jisoo身穿一件剪裁飄逸帶有ruffle設計的白色上衣，配搭黑色迷你裙和時尚皮靴，展現可愛又失優雅的魅力。她在保鑣和工作人員的護送下出場，宛如電影場景中的女主角，美貌令人驚嘆。

Jisoo身穿ruffle剪裁白色上衣，配搭迷你裙和皮靴，可愛又有型格。 Jisoo出席Dior大騷與Natalie Portman friend咗。 Natalie Portman臨別時與Jisoo說再見。

到了晚宴時段，Jisoo換上一件露肩黑色tube dress高級訂做連身裙，擺尾拖地搖曳，戴上名貴藍寶石頸鏈的她，完美展現「人間Dior」的獨特風範。Jisoo的每一次亮相，都引發媒體和fans熱烈關注，證明她在時尚界的地位，只要有她在就必成焦點。

adblk6

除了出席時裝騷，Jisoo214日推出全新個人迷你專輯《AMORTAGE》，並積極宣傳主打歌《earthquake》，均取得巨大成果，專輯初版銷售量發行首周，就突破50萬張銷量，並在全球45個地區的iTunes熱門專輯排行榜上名列第一。此外，歌曲專輯成功登上美國「世界數字歌曲銷售」排行榜的第一名。

換上黑人ball dress出席Dior的晚宴，Jisoo展現與日間不同的美。 配上名貴藍寶石頸鏈的Jisoo，優雅魅力令她再度成為媒體焦點。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能