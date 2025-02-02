Jisoo預告情人節有特別演出 專輯首波宣傳照展示盛世美貌

韓國女團BLACKPINK的成員Jisoo，其所屬公司BLISSOO，發布其個人迷你專輯《AMORTAGE》的宣傳海報，在這張海報中Jisoo以神秘迷人氣質吸引眾人目光，獲得了全球粉絲熱烈反響。大家對 Jisoo 的新專輯充滿期待，海報中僅用一個鏡頭，就暗示了整張專輯的方向。
海報中，穿上如棉花糖般可愛的Amiri白色高領背心的Jisoo，搭配著all back馬尾髮型，不僅展現了她的盛世美貌，更營造出甜美可人的型格氛圍。這張專輯封面突顯了Jisoo壓倒性的氣場，也進一步提高fans對《AMORTAGE》專輯的期待。而這件Amiri毛絨高領背心，在Jisoo海報發布後幾分鐘內就全數售罄，顯示她在時尚界的帶貨和影響力。
專輯名稱《AMORTAGE》，Jisoo是將法文中表示愛的AMOR，和電影拍攝手法MONTAGE(蒙太奇)結合而產生的新詞，預示著她將透過這張專輯，浮光掠影地展示她對愛情的想法。此專輯將於情人節2月14日下午 2 時，在各大音樂平台上架。
此外，BLISSOO發布的《AMORTAGE》海報背面，出現了影片首播、公告以及特別演出的字樣，已經透露了《AMORTAGE》的公開演出計劃。而Jisoo主演的暫新韓劇《Newtopia》，亦將於2月7日在Coupang Play平台首播，她在劇中飾演女角色英珠。