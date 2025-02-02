Jisoo預告情人節有特別演出 專輯首波宣傳照展示盛世美貌

韓國女團BLACKPINK的成員Jisoo，其所屬公司BLISSOO，發布其個人迷你專輯《AMORTAGE》的宣傳海報，在這張海報中Jisoo以神秘迷人氣質吸引眾人目光，獲得了全球粉絲熱烈反響。大家對 Jisoo 的新專輯充滿期待，海報中僅用一個鏡頭，就暗示了整張專輯的方向。

海報中，穿上如棉花糖般可愛的Amiri白色高領背心的Jisoo，搭配著all back馬尾髮型，不僅展現了她的盛世美貌，更營造出甜美可人的型格氛圍。這張專輯封面突顯了Jisoo壓倒性的氣場，也進一步提高fans對《AMORTAGE》專輯的期待。而這件Amiri毛絨高領背心，在Jisoo海報發布後幾分鐘內就全數售罄，顯示她在時尚界的帶貨和影響力。