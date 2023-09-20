Jisoo@BLACKPINK仙女造型初登大銀幕 中國網民怒轟抄襲劉詩詩

韓國奇幻電影《附身》，改編自網絡漫畫《千博士驅魔研究所：雪景的秘密》，參演藝人有姜棟元、許峻豪、李絮、李東輝，但令此片成為話題，是因為有女團天花板BLACKPINK成員的Jisoo參與。這部由電影《分手的決心》副導演金成植的商業電影處女作，今日公開了Jisoo戲裡的造型，一身仙氣逼人的「白衣仙女」打扮，獲得fans熱烈討論，不過有內地網民卻怒轟Jisoo造型抄襲劉詩詩。

導演講明 fans私心搵 Jisoo出演 Jisoo戲中飾演侍奉巫婆(朴正民飾)的待女，身著全白色道袍，頭頂盤了髮髻，看起來仙氣十足。她的fans認為服裝細節設計過於清淡，未能突顯Jisoo的豔光，有可商榷之處；但另一派則認為雖然古裝造型一般，但Jisoo天然美貌仙氣逼人，完美詮釋此角色。導演金成植亦稱，找來Jisoo演出，原因是他在尋找符合仙女形象的演員時，看到《雪降花》後，即時聯絡了她的經理人，一部分是作為fans的自肥心，一部分是配合劇情需要，所以千辛萬苦也要找Jisoo出演。