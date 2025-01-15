Jisoo@BLACKPINK情人節出新專輯 月尾赴巴黎與Dior新主帥合作

本月3日迎來30歲生日的Jisoo，就在YouTube影片中表示正在準備新的個人專輯。

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo，昨日宣布將於下月14日情人節當天，推出個人第二張專輯。這是Jisoo繼首張個人作品《FLOWER》後，時隔兩年在樂壇再有個人活動，這亦是BLACKPINK成員獨立後，最後一位推出個人作品。

此外，Jisoo還將通過Coupang Play新劇《流感》(Newtopia)、和電影《全知讀者視角》，以演員身份展開活。還有MBC新劇《月刊男友》，來繼續拓展演藝事業。至於BLACKPINK早前就計畫會在今年5月回歸，推出新歌之餘，並將展開新一輪世界巡演。