Jisoo@BLACKPINK情人節出新專輯 月尾赴巴黎與Dior新主帥合作

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo，昨日宣布將於下月14日情人節當天，推出個人第二張專輯。這是Jisoo繼首張個人作品《FLOWER》後，時隔兩年在樂壇再有個人活動，這亦是BLACKPINK成員獨立後，最後一位推出個人作品。
此外，Jisoo還將通過Coupang Play新劇《流感》(Newtopia)、和電影《全知讀者視角》，以演員身份展開活。還有MBC新劇《月刊男友》，來繼續拓展演藝事業。至於BLACKPINK早前就計畫會在今年5月回歸，推出新歌之餘，並將展開新一輪世界巡演。
本月3日迎來30歲生日的Jisoo，就在YouTube影片中表示：「2024年拍攝並準備的影視作品，將會在2025年播映。新一年的願望是與BLINK(BLACKPINK fans暱稱)多多見面。並且正在準備新的個人專輯。再稍微等待一下，應該就會有新的消息。」
此外，法國Dior今年將轉換新的創意總監，Jonathan Anderson將接棒Maria Grazia Chiuri，全個時尚界正密切這位新主帥，會為品牌帶來甚麼轉變與新想法。而Dior的品牌大使Jisoo，將於1月27日遠赴巴黎Dior高級訂製服時裝騷，各界均期待Jisoo與這位新主帥的合作，會帶來甚麼驚豔新造型。