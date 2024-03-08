Jisoo＠BLACKPINK為Self-Portrait拍春夏系列廣告　展現活力與甜美風格

BLACKPINK四閨女各自成立個人品牌後，都陸續為不同品牌加持，當中「DIOR小公主」Jisoo，除了之前有成為Alo Yoga的代言人，今期更釋出倫敦品牌Self-Portrait的廣告照，成為Jisoo為立個人品牌「Blissoo」後首個時尚品牌廣告。
Self-Portrait品牌設計師兼創辦人Han Chong經常找來一線時尚明星來加持品牌，曾與Gigi與Bella Hadid、Naomi Campbell、Kate Moss等名人合作，今次找來Jisoo拍攝品牌的春夏2024系列，選來粉色以及珠片設計的小洋裝，展現春夏季的活力與甜美風格。
特意在韓國找當地人團隊拍攝
其實Jisoo在2017年已在穿Self-Portrait的服裝，在去年Jisoo的Solo Album「ME」裏面的造型都有穿上Self-Portrait。Han Chong在訪問中提及，為了可以跟Jisoo合作，品牌想給Jisoo一個很舒適的合作體驗，有安排服裝運送至韓國進行拍攝，也刻意找來韓國人團隊來進行拍攝。
首波3張造型照釋出，由Yoon JiYong操刀拍攝，也曾為Rosé、韓詔禧、Yonna、朴敘俊等明星拍攝造型照。Jisoo這次的造型照有燒到各位買Self-Portrait嗎？
原文刊登於 Yahoo Style HK