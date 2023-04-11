JJ林俊傑出道20年推專輯《重拾快樂》 　「再開心或難過都不影響這世界的運轉」

JJ正如火如荼的在澳洲展開《JJ20》世界巡迴演唱會，前日才在墨爾本完成巡迴第21場演出的他，分享澳洲行看到許多好久不見的歌迷，全場跟着大合唱的場景讓他念念不忘，興奮的JJ甚至邀請幸運觀眾一起合唱〈有夢不難〉。而10日迎來JJ的出道周年日，在這充滿意義的一天，他宣布將推出第15張全新專輯，而專輯名中的底線留白，正代表着JJ仍在找尋快樂的過程。

今次專輯視覺則邀請藝術家James Jean度身訂造，她提到這次與JJ合作的心得，表示：「同為『JJ』(James Jean)，我為林俊傑令人讚嘆的20周年獻上衷心祝賀。更巧的是，我們曾是在同一年開啟創作的旅程，各自在視覺藝術和音樂的領域中拓展。20年後的今天我們殊途同歸，沿着各自的創作軌跡，在這特殊的時刻相遇，非常感恩。」

提到疫情間的3年，JJ也趁着這段時光沈澱思索，分享道：「這3年的時間教會了我，無論再多開心或難過，都不影響這世界的運轉；我因此看開了很多，要認識自己所在的世界，而不是只待在自己的世界。」而正因為經歷得夠多，JJ 對「快樂」的定義也有了變化，他分享：「對我來說，快樂的定義一直在改變，現在的我還在感受、尋找，還沒有理想的答案。」

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