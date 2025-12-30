JJ林俊傑女友七七瘋傳婚紗照 家底豐厚原來係內地「白富美」

44歲金曲歌王JJ林俊傑昨日（29日）公開認愛，對象是20歲的廣東網紅Annalisa（七七），兩人今年初起先後多次被目擊約會，今次在社交網公開父母與女友的四人合照，帶七七為母親慶祝70大壽，證實女友已融入家中，也是JJ出道22年來首度高調公開感情生活。

林俊傑過往感情一向低調，唯一曾公開承認的戀情是與女模陳立冷，但該段感情僅維持9個月便分手收場。JJ公開父母與女友的同框照後，引發外界好奇是否好事近，而七七拍攝的一輯婚紗照也在網上瘋傳。