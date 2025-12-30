JJ林俊傑女友七七瘋傳婚紗照 家底豐厚原來係內地「白富美」

44歲金曲歌王JJ林俊傑昨日（29日）公開認愛，對象是20歲的廣東網紅Annalisa（七七），兩人今年初起先後多次被目擊約會，今次在社交網公開父母與女友的四人合照，帶七七為母親慶祝70大壽，證實女友已融入家中，也是JJ出道22年來首度高調公開感情生活。
林俊傑過往感情一向低調，唯一曾公開承認的戀情是與女模陳立冷，但該段感情僅維持9個月便分手收場。JJ公開父母與女友的同框照後，引發外界好奇是否好事近，而七七拍攝的一輯婚紗照也在網上瘋傳。
七七傳大肚
七七曾在社交網分享婚紗照，還寫道：「偶爾羨慕情侶，時常慶幸自由，那就為自己穿一次婚紗吧！」七七穿上一襲法式復古風的純白婚紗，兩袖配有lace，胸前更點綴著細緻的珍珠刺繡，被讚似足童話故事中的公主，照片早在去年3月公開，對於JJ罕見地大動作公開認愛，令外界相當意外，甚至傳出七七大肚消息。對此，JJ經理人回應表示：「他現在過得很開心，也謝謝大家的關心。」又強調目前並沒有結婚計畫，指現階段仍會專注於生活與工作，感謝外界關心。
林俊傑公開戀情後，七七的家庭背景也被起底，有指她是中國白富美（形容外貌白皙、經濟富裕、長相漂亮身材好的女性，是對應高富帥的女性版本），繼承媽媽遺產，爸爸則是上市公司老闆。七七被指財力驚人，她與JJ多次被粉絲目睹在美國、東京等地約會，據說住的都是七七家的物業。