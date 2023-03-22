JJ林俊傑演唱會｜嘉賓誤會餘波未了 Stanley︰從不覺得MIRROR有多厲害

JJ林俊傑來港開騷，在第三場卻因為溝通上問題，導致陳卓賢(Ian)就算完成彩排，最後都未能上台與JJ合唱。有指JJ方面是想請MIRROR而非單一成員，但由於溝通上出問題，導致今次事件發生。然而，事件近日卻演變成MIRROR與JJ的粉絲爆發罵戰，甚至引來一堆MIRROR的haters到相關報道今次事件的平台留言攻擊。 由昨日(21日)起，網上出現大量攻擊MIRROR的留言，今日下午，更有大量用簡體字寫的帖文，於邱士縉(Stanley)的IG出現，內容是攻擊MIRROR，以及指JJ邀請他們是福氣，著他們不要自以為是等等的內容。

不幸不斷在我們身邊出現 Stanley在今日傍晚時份於IG限時動態發文澄清，表示今次事件出現誤會，並就他上一則帖文引來的誤會致歉。Stanley寫道︰「有件事想澄清，主要有些事情誤會了。首先，本人為上一個post引來的誤會致歉！說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會。不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個post的意思。自嘲為何不幸又再次出現了。」 Stanley續說︰「我們從來沒有覺得自己有多厲害，打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」另外，他亦在TG群組呼籲︰「多謝大家，希望大家千萬不要在網絡對罵。澄清的原因很簡單，可以說我們作品不好，能力不足，但我不可以說我們不尊重別人。」