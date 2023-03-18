JJ林俊傑演唱會｜廣東話自彈自唱張國榮《追》 大談香港美食充滿罪惡感

JJ林俊傑於中環海濱舉行共6場《JJ20世界巡回演唱會香港站》昨晚(17日)開鑼，適逢出道20周年，已5年沒來港開騷的JJ事先張揚歌單預備了40首歌，他真的「找數」更額外送多一首，多次表示掛念香港觀眾，又以廣東話說：「香港嘅朋友好耐冇見！大家好！我係JJ林俊傑！」最驚喜是以廣東話唱張國榮的《追》，他表示：「嚟到香港，我練了20年了，要接地氣。」坐在幻彩鋼琴旁自彈自唱，全場歌迷聽得如痴如醉。JJ大談香港地道美食，叉燒包、點心、魚旦、叉燒飯、奶油豬逐一細數，他笑言，「每次來香港都是充滿罪惡感！」

JJ為香港觀眾預備了中環海濱史上最大最高的舞台，並透過「J」字造型的延伸舞台親近樂迷。演唱會以經典代表作《記得》掀序幕，白馬王子look的JJ彈著鋼琴升上舞台，全場揮動應援棒以紫色燈海迎接JJ登場，接著他跳唱《木乃伊》、《美人魚》後，再唱《茉莉雨》和《醉赤壁》。看到香港站的觀眾如此熱情，JJ問道：「有沒有第一次來的朋友？頗多的！挺我一齊長大的鐵粉在哪裡？」他自言有很多感觸，將一切放到這次演唱會的音樂中，與大家一同尋找生命中的關鍵詞，繼而唱出《關鍵詞》及《豆漿油條》。

玩自拍 放煙花

其後，JJ換上粉紅色外套唱《小酒窩》，邀請觀眾合唱，他又以廣東話問：「好唔好聽？開唔開心？High唔High？」他又不時與觀眾聊天，有感而發，「20周年了，很多的東西想回饋歌迷朋友，包括剛剛聽到幾首耳熟能詳陪着大家成長的歌曲，我希望這個20周年能有很好的回憶，但不只是回憶，也是新的起程。」當唱《那些你很冒險的夢》時，台上有管弦樂隊現場伴奏。JJ不時行出T台與觀眾近距離見面，又大玩自拍，邀請左右兩旁的觀眾比試和唱。

向來照顧後輩的JJ請來 Patti蔡宥綺擔任嘉賓，當知道Patti首次來港，他竟開始推薦各種香港美食，包括叉燒包、點心、魚旦、叉燒飯、奶油豬等，提到美食停不住的JJ更分享自己在香港的秘密甜品店，他笑言，每次來香港都是充滿罪惡感，接著兩人合唱Patti的《像我的我》。

演唱會後段，現場更不時發放煙花，配合中環夜景，美不勝收。JJ於encore時唱出《7千3百多天》、《不潮不用花錢》、《最嚮往的地方》、《偉大的渺小》、《After the Rain＋一定會》及《一千年以後》，演唱會由7時許唱到10時許完唱。