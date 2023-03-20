JJ林俊傑演唱會｜陳卓賢Ian臨時被飛 花姐指製作單位已致歉 香港區監製：錯誤傳遞雙方訊息

JJ林俊傑於中環海濱舉行的《JJ20世界巡回演唱會香港站》，有指昨晚(19日)第三場原定由MIRROR成員陳卓賢(Ian)擔任嘉賓，有粉絲亦見Ian中午現身進行綵排，惟最後演唱會在「零嘉賓」的情況下完成，Ian的演出環節被消失。今日中午，演唱會香港區監製李志倫就事件公開致歉，他表示，作為JJ與MIRROR雙方表演安排的溝通橋樑，因錯誤傳遞雙方訊息，導致表演形式上出現嚴重落差，對此致最大歉意。而MIRROR經理人花姐則表示，JJ演唱會製作單位已致歉，MIRROR團隊送上衷心祝福，期待將來再合作。

以為MIRROR全團做嘉賓？

事後有報道指，今次雙方最大的分歧在嘉賓單位的嚴重落差，台灣主辦方以為請來MIRROR眾成員演出，直至綵排時才知只有Ian與JJ合唱和solo，雙方未能達致共識，決定取消嘉賓環節。完騷後，有Stanley(邱士縉)在社交平台上載與Ian、Anson Kong(江𤒹生)、Lokman(楊樂文)、Jeremy(李駿傑)、Tiger(邱傲然)及Alton(王智德)的合照，以作紀念。

演唱會香港區監製李志倫於今日中午就事件作公開致歉，「本人作為JJ20 世界巡迴演唱會香港站監製， 同時也是JJ與MIRROR 雙方就表演安排之溝通橋樑。因錯誤傳遞雙方訊息， 導致表演形式上出現嚴重落差；最後在雙方一致決定下， 取消了此嘉賓環節。本人就有關錯誤安排致上最大歉意。」而花姐亦回應，「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。」至今仍未確定雙方在表演形式上，有甚麼嚴重落差。