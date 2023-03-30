JJ林俊傑演唱會｜Ian陳卓賢為嘉賓風波解畫 認取消追蹤林俊傑IG

MIRROR成員陳卓賢(Ian)今日以一身全紅打扮出席品牌活動，吸引數百「Hellosss」到場支持。同場的鄭秀文(Sammi)甫見到Ian，更主動挽住他的手，他坦言非常緊張，「手都震埋」，他又表示對上一次見Sammi，已是數年前為她的個唱擔任嘉賓。他很多謝Sammi早年已關注MIRROR，並給予他們機會，更希望有機會為Sammi七月的個唱再做嘉賓。

期待有機會與JJ合作

提到早前林俊傑(JJ)演唱會嘉賓風波，Ian解釋純粹是溝通誤會，只是感到遺憾，「因為JJ是天王級歌手，好希望可以同佢一齊演出，希望日後再有機會向佢學習。」問到是否知道邀請他還是MIRROR上台，Ian表示不清楚，因為工作是由公司安排，例如近日忙於拍劇，要做甚麼工作，都是看行字曆才知道，「嗰時知道要做嘉賓，心情真係好興奮又期待，都積極準備。到最後未能向佢學習，同台向佢偷師，但都好期待日後再有機會向前輩學習。」問到有否感到失望，他認為是緣份，只好寄望下次再有機會。

並非不尊重JJ

當被問到是否有到場彩排，Ian表示：「有，但詳情不太清楚，都是公司與對方溝通。」至於取消追蹤JJ的IG，Ian直認不諱︰「因為我IG追蹤嘅都係真實見過、合作過嘅人，我本身唔係太玩social media，本身都冇追蹤JJ，知道做嘉賓之後先追蹤佢，之後冇機會就冇再follow。」他強調不存在不尊重JJ的說法，只是他慣性只追蹤真實見過的人。