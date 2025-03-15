JJ林俊傑登上啟德主場館 下周三信用卡優先購票

亞洲唱作天王JJ林俊傑，日前宣布將於5月24及25日在啟德主場館舉行《JJ林俊傑JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》，JJ對於在新場地開騷感到興奮，希望氣氛將更熱烈：「今次巡迴演唱會是全新主題，我們對舞台、燈光也有很高的要求，我們很想每個站都能『足本還原』，很興奮香港有新的演出場地，可以吸納更多觀眾，新的場地、新的主題希望每個入場觀眾都能盡興！」
JJ林俊傑是次香港演唱會票價分六種，最平HK$380到最貴HK$1,680，由2025年3月19日（星期三）香港時間中午12時正至香港時間晚上11時59分期間，透過恒生Mastercard信用卡優先購票，每張合資格信用卡於同一交易可購買最多4張門票。
全能唱作人歌手JJ林俊傑，身兼主唱、作曲、作詞及監製，以其完美唱功而聞名，現場演繹宛如「行走的CD」。他的歌唱實力和音樂才華超凡，獲獎無數且備受肯定，被譽為「亞洲唱作天王」和「金曲歌王」，每次舉辦的演唱會都叫好叫座。上一次JJ林俊傑為慶祝入行20周年而舉行的「JJ20世界巡迴演唱會」，共演出77場，遍及多個城市，並被英國權威雜誌評為「高水準的視聽饗宴」，香港站的優先購票瞬間被搶光，公開售票更是在短短3分鐘內售罄！