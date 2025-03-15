JJ林俊傑登上啟德主場館 下周三信用卡優先購票

亞洲唱作天王JJ林俊傑，日前宣布將於5月24及25日在啟德主場館舉行《JJ林俊傑JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》，JJ對於在新場地開騷感到興奮，希望氣氛將更熱烈：「今次巡迴演唱會是全新主題，我們對舞台、燈光也有很高的要求，我們很想每個站都能『足本還原』，很興奮香港有新的演出場地，可以吸納更多觀眾，新的場地、新的主題希望每個入場觀眾都能盡興！」

JJ林俊傑是次香港演唱會票價分六種，最平HK$380到最貴HK$1,680，由2025年3月19日（星期三）香港時間中午12時正至香港時間晚上11時59分期間，透過恒生Mastercard信用卡優先購票，每張合資格信用卡於同一交易可購買最多4張門票。