JJ賈曉晨又轟老公樊少皇唔覆微信無人影　坦言想離家出走：家是我最害怕的地方

賈曉晨公開轟老公唔見人影 坦言想離家出走：家是我最害怕的地方

賈曉晨（JJ）與樊少皇於2016年結婚，育有兩名女兒「小飯兜」及「小飯團」，婚後亦專心相夫教女，甚少參與幕前工作。不過，二人今年屢傳出婚變消息，賈曉晨多次於微博發文訴苦，字裏行間對老公非常不滿。

前日（31日），賈曉晨發文尋找失蹤老公，更指想離家出走：「以前覺得家是一個放鬆的地方，現在卻是最害怕的地方。」如此講法令人懷疑二人7年婚姻陷入危機。

「24小時我連喘氣時間都沒有」

賈曉晨先喺微博出PO轟樊少皇唔覆訊息：「忙啥呢？忙碌的微信也沒空回，微博也不見你發。聽說你最近在幫CC（JJ在《內衣少女》的角色）報仇，人影呢？」約數小時後她又再發文：「以前，家是港灣，是放鬆休息的地方．．．如今，家就是我最害怕的地方，只想離家出走，找個安靜的地方躲起來。。。。」

唔少網民都留言安慰賈曉晨要調整心態，不過佢就繼續控訴孩子唔聽話：「知道嗎孩子睜開眼就開始粘著我，連我洗澡都要在旁邊參觀，不能放鬆，各種狂哭、打架、吵鬧、找事兒，一句話都不聽，淘氣到上天！每天半夜還都要喝奶上廁所拉臭臭，24小時我連喘氣時間都沒有，我就想歇一歇。」