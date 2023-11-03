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娛樂
2023-11-03 15:45:04

JJ賈曉晨又轟老公樊少皇唔覆微信無人影　坦言想離家出走：家是我最害怕的地方

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賈曉晨公開轟老公唔見人影 坦言想離家出走：家是我最害怕的地方

賈曉晨（JJ）與樊少皇於2016年結婚，育有兩名女兒「小飯兜」及「小飯團」，婚後亦專心相夫教女，甚少參與幕前工作。不過，二人今年屢傳出婚變消息，賈曉晨多次於微博發文訴苦，字裏行間對老公非常不滿。

前日（31日），賈曉晨發文尋找失蹤老公，更指想離家出走：「以前覺得家是一個放鬆的地方，現在卻是最害怕的地方。」如此講法令人懷疑二人7年婚姻陷入危機。

「24小時我連喘氣時間都沒有」

賈曉晨先喺微博出PO轟樊少皇唔覆訊息：「忙啥呢？忙碌的微信也沒空回，微博也不見你發。聽說你最近在幫CC（JJ在《內衣少女》的角色）報仇，人影呢？」約數小時後她又再發文：「以前，家是港灣，是放鬆休息的地方．．．如今，家就是我最害怕的地方，只想離家出走，找個安靜的地方躲起來。。。。」

唔少網民都留言安慰賈曉晨要調整心態，不過佢就繼續控訴孩子唔聽話：「知道嗎孩子睜開眼就開始粘著我，連我洗澡都要在旁邊參觀，不能放鬆，各種狂哭、打架、吵鬧、找事兒，一句話都不聽，淘氣到上天！每天半夜還都要喝奶上廁所拉臭臭，24小時我連喘氣時間都沒有，我就想歇一歇。」

向傳媒自爆每日諗50次離婚

網民又提議出門輕鬆一下，賈曉晨就指兩個孩子會失控，帶孩子出門好可怕，指宜家唯一要求就係可以畀佢離開家裏休息幾日，更向網民坦言與樊少皇關係疏遠：「這次無論如何他回家我也要出去幾天，現在知道我們倆為啥不太熟了吧。」

早於9月份，賈曉晨出席活動時向傳媒自爆每日諗50次離婚，表示經常被樊少皇激到嘔血，有100次想殺咗對方嘅念頭，不過就大讚樊少皇脾氣好，每次都會買手袋氹返佢，又指老公從未要求過離婚，笑言因為所有樓都係寫佢個名，如果離婚，樊少皇會好蝕。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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