JJ賈曉晨狂嗌離婚被斥影響女兒 公開霸氣反擊網民

賈曉晨（JJ）同老公樊少皇近年屢傳婚姻出問題，JJ多次受訪都話有離婚念頭，曾揚言想離家出走，「一日要諗50次離婚！」。近日，JJ與老公似乎關係變好，不時分享一家四口的親子生活點滴，不過卻有網民留言向JJ挑機，獲JJ霸氣回應。

有網民對JJ的留言指責：「那麼孩子久不久就聽見媽媽要離婚爸爸，請問這是甚麼教育呢？」JJ即霸氣反擊：「你是怎麼知道孩子會聽到媽媽離婚爸爸的呢？是因為娛樂新聞，還是因為我回覆娛樂記者的問題呢？除了這兩個原因她們不會有任何機會聽到，如果她們能自己看到娛樂新聞或自己能看懂娛樂新聞的文字我還挺開心的，學沒白上哈哈哈。」JJ更強調不會跟女兒談離婚話題，「哈哈，我才不會跟孩子聊這些」。亦有網民表示：「你那麼美，龫嘛那麼多負面情緒呢？」JJ又否認這是負面情緒：「吐槽不一定是負面啊，我覺得憋在心裡不說才是負面的吧」，不過亦有不少網民分享自己的老公也是這樣，與JJ極有同感。其後，JJ發文表示：「我發現大家對於吐槽老公還是非常有共鳴，不過我已經是選平時最常見的來說了， 我老公這個無敵鋼鐵大直男說過的話，那可是很多能把人氣吐血的，我活到如今也是不容易呀。。。算了還是別說了，說了又得上新聞哈哈哈 」