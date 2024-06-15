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娛樂
2024-06-15 11:34:30

JNYBeatz孖床哥@JFFT以新歌重擊父親們淚腺 曾是廢柴為子女進化

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JNYBeatz與床哥@JFFT趁父親節推出新歌《毒男爸爸》。

JNYBeatz與床哥@JFFT趁父親節推出新歌《毒男爸爸》。

JNYBeatz與床哥@JFFT看似風馬牛不相及，實質一拍即合。兩人自去年認識後，發大家同是31歲又是年輕爸爸、在同區長大曾流連同一間網吧、沉迷過同一款電腦遊戲，並投身幕前演出，如此「大癲」的共通，兩人趁父親節重磅推出新歌《毒男爸爸》，一字一句都真實寫下自己作為年輕爸爸的心路歷程，集深情、感觸、rap元素，用他們的語言詮釋「最甜蜜的負荷」，誓要擊中爸爸們的淚腺。

JNYBeatz與床哥@JFFT同是31歳又是年輕爸爸，兩人有不少共通點。 JNYBeatz與床哥@JFFT同是31歳又是年輕爸爸，兩人有不少共通點。 JNYBeatz與床哥@JFFT在同區長大。 JNY囡囡Jayla 中：JNY囝囝Jairuz 後：床哥囡囡娜姐 JNY與囡囡Jayla 和囝囝Jairuz。

突然由粒蛋進化到究極形態

JNYBeatz與床哥@JFFT表示：「香港真係好少講經歌，全部都係情情塔塔。咁多年嚟得一首《真的愛你》係講媽媽，冇歌講爸爸！香港市場爸爸係唔入流，《毒男爸爸》就係第一首頌讚爸爸嘅歌，而且仲要係年輕爸爸。」二人自爆曾是「劇毒男」，沒想過如此年輕就成為爸爸，他們回想年少時只懂打機，是個廢柴，每天都活得沒有目標，到養育小朋友開始就有了清晰人生目標，為了家庭去奮鬥，所以寫下一句非常到肉的歌詞「突然由粒蛋進化到究極形態」。

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JNYBeatz自言曾是「劇毒男」。 現年31歲的JNYBeatz已是一對子女的父親。 JNYBeatz與床哥曾經流連同一網吧。

年輕做父母是好事

兩人剖白年輕為父的心態，「呢啲題材冇人夠膽講，大家都會咁細個做爸爸話唔好，成日話未ready唔好做爸爸。但其實邊有人係ready做爸爸，因為你冇得去做爸爸㗎嘛，點ready啫？就算口講話『堅ready』，係咪真係ready先？係要到小朋友出世嗰下先至係『我準備ready』。」他們認為年輕做父母是好事，床哥說：「其實我都係3張，個女已經89歲，我覺得同佢仲玩得埋。」JNY說：「以前係諗，不如3張先諗係咪要生呢？係咪要plan呢？但發現其實唔係，如果我哋依家先生小朋友會仲攰，依家由0歲開始養，真係搞唔掂，出事！哈哈！」二人非常有默契，錄音時即興對唱就像兩個爸爸聊天講心聲，相信各位爸爸一定共鳴。

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