JNYBeatz孖床哥@JFFT以新歌重擊父親們淚腺 曾是廢柴為子女進化

JNYBeatz與床哥@JFFT看似風馬牛不相及，實質一拍即合。兩人自去年認識後，發大家同是31歲又是年輕爸爸、在同區長大曾流連同一間網吧、沉迷過同一款電腦遊戲，並投身幕前演出，如此「大癲」的共通，兩人趁父親節重磅推出新歌《毒男爸爸》，一字一句都真實寫下自己作為年輕爸爸的心路歷程，集深情、感觸、rap元素，用他們的語言詮釋「最甜蜜的負荷」，誓要擊中爸爸們的淚腺。

突然由粒蛋進化到究極形態 JNYBeatz與床哥@JFFT表示：「香港真係好少講經歌，全部都係情情塔塔。咁多年嚟得一首《真的愛你》係講媽媽，冇歌講爸爸！香港市場爸爸係唔入流，《毒男爸爸》就係第一首頌讚爸爸嘅歌，而且仲要係年輕爸爸。」二人自爆曾是「劇毒男」，沒想過如此年輕就成為爸爸，他們回想年少時只懂打機，是個廢柴，每天都活得沒有目標，到養育小朋友開始就有了清晰人生目標，為了家庭去奮鬥，所以寫下一句非常到肉的歌詞「突然由粒蛋進化到究極形態」。