John Legend相隔6年再來港 10月於西九首開戶外騷

曾12次奪得格林美獎的美國殿堂天王John Legend，闊別6年宣布再度來香港開巡迴演唱會，將於10月4日在西九竹翠公園舉行首個在香港的戶外show。他表示，「世界各地都有戶外演出的場地，終於可以在香港嘗試舉辦戶外演唱會，我相信會有不一樣的感覺。今次演唱會在10月舉行，主辦單位說氣溫應該不錯，希望到時大家好好享受舞台。」
為港樂迷預備新環節
John Legend每次演唱會均會自彈自唱，更不時邀請歌迷站立起身跳舞，相信勢必熱爆西九，「很久沒有來香港跟樂迷見面，希望fans一如以往的熱情，我也準備了不少新環節，希望樂迷有不一樣的感受。」演唱會門票將於下周一(9日)優先訂購，下周四(12日)公開發售。
John Legend世界巡迴演唱會香港站詳情：《約翰·傳奇歌曲故事之夜香港演唱會》
演出日期：2024年10月4日
演出地點：AXA x WONDERLAND 安盛x竹翠公園
門票票價：$1880坐位 $1380坐位 $780企位
售票平台：KLOOK | 大麥 | Ctrip
正式新聞稿宣佈：AUG 30 (FRI) 12PM
官方優先購票：SEP 9 (MON) 11AM - SEP 10 (TUE) 11:59PM
官方公開發售：SEP 12 (THU) 11AM