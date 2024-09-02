John Legend相隔6年再來港 10月於西九首開戶外騷

曾12次奪得格林美獎的美國殿堂天王John Legend，闊別6年宣布再度來香港開巡迴演唱會，將於10月4日在西九竹翠公園舉行首個在香港的戶外show。他表示，「世界各地都有戶外演出的場地，終於可以在香港嘗試舉辦戶外演唱會，我相信會有不一樣的感覺。今次演唱會在10月舉行，主辦單位說氣溫應該不錯，希望到時大家好好享受舞台。」