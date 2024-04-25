John Lennon遺失50年木結他被發現 曾錄製專輯《Help!》 估值最少473萬

John Lennon愛用12弦木結他作伴奏。

英文最偉大樂隊The Beatles已故成員John Lennon，他於1965年錄製樂隊第五張專輯《Help!》的結他，被發現在英國一間房屋的閣樓，屋主估價這枝結他價值最少485,000英鎊(約473萬港元)至600,000英鎊(約586萬港元)。 據《每日郵報》報道，一把John Lennon用過的結他，在英國一所房屋的閣樓中被發現，這把結他是一枝12弦原聲木結他。據說曾用於錄製專輯《Help!》，John Lennon攜這把結他到錄音後，就失蹤了50年，直到最近一位屋主因為搬屋，才在閣樓發現該枝結他。

《Help!》專輯於1965年8月發行，內錄好歌包括《Help!》、《Yesterday》、《Ticket to Ride》等。

該位幸福的屋主，決定將這把12弦原聲木結他拿去拍賣。拍賣行Julien's Auctions，在下月決定舉行「MUSIC ICONS」拍賣活動，並拍這把結他作公開拍賣，拍賣行的執行長Darren Julien表示：「我們發現了John Lennon在《Help！》專輯使用過的木結他，這是繼Paul McCartney的Höfner 500/1 Violin Bass後，最偉大的結他發現。」

今年2月，Paul McCartney失竊了51年的Höfner Bass被尋回後，現在輪到John Lennon的結他被發現，引此引起樂迷及收藏家廣泛關注。Darren Julien續稱：「找到John Lennon的結他，就像找到一件Picasso或Rembrandt的作品一樣，它已經在閣樓裡放置50年，能喚醒這枝沉睡的結他，是一種神聖的榮幸，他會是The Beatles文件拍賣歷史裡，一次重要里程碑。」 John Lennon於1960年至1970年間，作為The Beatles的成員受到全球年輕人喜愛，樂隊解散後，他繼續活躍於音樂圈，被推出多張音樂作品，直到1980 年，他在紐約返家途中被樂迷Mark Chapman開槍射殺。得年40歲。

拍賣行拿著這把結他給The Beatles成員Ringo Starr鑑定。