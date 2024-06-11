Johnny Depp自爆砌低米高積遜湯漢斯 成為《幻海奇緣》男主角

新一代認識Johnny Depp，好大機會因為《魔盜王》系列電影，又或者係《朱古力獎門人》。假如你有返咁上下年紀（即係好似我咁），第一次睇到嘅Johnny Depp作品，好可能係《幻海奇緣》(Edward Scissorhand)。
1990年導演添布頓打造一齣怪雞暖心甚至幾催淚嘅《幻海奇緣》，主人翁Edward被科學家創造出嚟，雙手係一把較剪，但之後科學家過身，Edward由當地一個小鎮家庭照顧，Edward愛上佢地嘅女，但係由於多年來冇同人相處，因此出現好多令人痛心嘅處境。說到底，都幾係暗喻緊有特殊需要嘅朋友面對嘅現實處境。
《幻海奇緣》未必係《星球大戰》類人人睇過嘅大片，但應該係唔少影迷心中嘅小經典，甚至不時有人傳出《幻海奇緣》翻拍嘅謠言，仲話係由《以你的名字呼喚我》嘅Timothee Chalamet演新版Edward 。難怪2021年Super Bowl廣告時段入面，由「甜茶」同《幻》女主角Wynona Ryder演出向《幻海奇緣》致敬嘅廣告片，唔少觀眾興奮過睇波。
早前Johnny Depp為一套關於添布頓嘅紀錄片受訪，少不免要提起《幻海奇緣》呢套代表作。Depp自爆當年同佢爭Edward一角嘅對手來頭唔少，包括湯漢斯！湯告魯斯！仲有流行樂天王Michael Jackson！Depp更加話湯告魯斯係大熱人馬。
Johnny Depp當然盛讚劇本好好佢好想演啦，另一個令Depp想做Edward嘅原因係，當年佢拍完劇集21 Jump Street走紅而成為年青人偶像，但佢自己唔想被定型，於是拍咗套Cult片Cry-Baby，因此開始想行「怪雞」路線。不過因為Johnny Depp喺電視圈走紅先，好多人反對添布頓cast Johnny Depp，而Depp自己都諗過唔同添布頓見面，但最終雙方「排除萬難」成功合作，添布頓同Johnny Depp更成為多年拍檔。
原文刊登於 電影LOL