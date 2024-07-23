Jojo Siwa計劃找代母生三胞胎 孖仔叫Eddie Teddy 獨女喚Freddy

美國千禧後歌手Jojo Siwa，近日接受傳媒訪問時表示，想透過尋找3位代孕媽媽，為自己生下「三胞胎」。Jojo接受《Cosmopolitan》採訪時稱：「因為我是同性戀，所以我必須以與異性戀者非常不同的方式，來計劃我的懷孕。」

她又解釋構思中的生育計劃，「我想找3位代孕母親。(嬰兒)從科學上來說是三胞胎，但他們可能會分開出生。」Jojo隨後補充道：「我的孩子必定會是三胞胎，只是他們的生日可能會有不同。」

2003年出生的Jojo，很早就表示想要生3個孩子，今年3月她接受採訪時，已透露自己有具體計劃，說想要一對雙胞胎兒子，名字叫Eddie和Teddy，以及一位名叫Freddy的女兒，她甚至有像徵著孩子們的紋身。