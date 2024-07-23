Jojo Siwa計劃找代母生三胞胎 孖仔叫Eddie Teddy 獨女喚Freddy

美國千禧後歌手Jojo Siwa，近日接受傳媒訪問時表示，想透過尋找3位代孕媽媽，為自己生下「三胞胎」。Jojo接受《Cosmopolitan》採訪時稱：「因為我是同性戀，所以我必須以與異性戀者非常不同的方式，來計劃我的懷孕。」
她又解釋構思中的生育計劃，「我想找3位代孕母親。(嬰兒)從科學上來說是三胞胎，但他們可能會分開出生。」Jojo隨後補充道：「我的孩子必定會是三胞胎，只是他們的生日可能會有不同。」
2003年出生的Jojo，很早就表示想要生3個孩子，今年3月她接受採訪時，已透露自己有具體計劃，說想要一對雙胞胎兒子，名字叫Eddie和Teddy，以及一位名叫Freddy的女兒，她甚至有像徵著孩子們的紋身。
勇敢公開同志身份
Jojo於2021年公開自己同性戀者的身份，當時她說：「能夠公開自己的性別身份，要感謝網上支持性少眾群體的人們。我知道不是所有人都接受我，但我很高興能和那些支持我的人在一起。」Jojo又指，在網上公開自己的同性戀身份，比現實更加容易，獲得更多人的支持。
Jojo Siwa 2013年與母親Jesselyn Siwa，一起出演美國熱門真人騷《Dance Mons》第二季而成名。她在美國小學生的圈子中，享有極高人氣，2021年發行過多首兒童歌，以及自己電影《The J Team 》，因此入選雜誌《TIME》2020年度全球100位最具影響力人物名單。