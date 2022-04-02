JOOX TOP聽推介｜MIRROR成員佔8首歌 COLLAR炎明熹齊入圍爭獎

音樂及娛樂串流平台 JOOX 宣布展 開「TOP 聽推介」2022 第一季《樂迷最愛歌曲》投票。由即日起至 4 月 11 日，樂迷可以在 JOOX 票選最愛歌曲獎項得主， 票數最高三首歌曲的歌手將會在 JOOX 獲得「洗版式」的曝光，無論宣傳橫額、歌單或是粉絲吹 水台均會被預設置頂，覆蓋整個 JOOX 的主版。

今年第一季合共有 95 首來自中港台、日韓及歐美等多個地區的候選作品。本地歌曲競爭必然激烈，單是 MIRROR 成 員就已有 8 首候選作品，冠絕候選名單，包括姜濤《鏡中鏡》、Anson Lo（盧瀚霆）《Mr.Stranger》、Ian（陳卓賢）《留一天與你喘息》、Jer（柳應廷）《MM7》、Jeremy（李駿傑）的《半》、AK（江熚生）和Alton（王智德）的《Rebound》以及Edan（呂爵安）有份演繹的《辣到出汁》和《膠 on!》。

MIRROR團內成員劇鬥，ERROR亦不甘示弱，推出了三首歌曲，包括全新團歌《愛情值日生》外，還有隊長肥仔（梁業）《Dear MaMa》以及193（郭嘉駿）的《再次PuppyLove》，相信一班粉絲十分難揀！除MIRROR 及 ERROR ，林家謙的《某種老朋友》及黎明的《Good Luck》，在歌曲推出後，樂迷也「洗版式」支持！至於新晉歌手方面，出道近3個月的女團COLLAR，憑《Call My Name!》以及《Never-never Land》成功入圍，將與炎明熹、姚焯菲和鍾柔美等，角逐最愛歌曲獎項。