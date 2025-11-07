JPEX案｜林作保釋後即開工 高EQ回應裕美黑圖

警方落案起訴涉及JPEX虛擬資產交易平台案16名男女，林作昨日（6 日）乘警車離開北角警署往東區法院應訊，他需以30萬保釋，其間不得離港、須定時往警署報到及不得接觸控方證人。其後他向傳媒表示會與代表律師研討下一步行動，不排除會開記招，更稱「擔心，從來不在林作的字典裡」，但需要休息一天。

火速重投顧問工作 不過，如裕美所言，林作非常著緊他的客戶需要，隨即分享多張跟客戶的對話截圖，留言說：「謝謝你們的體諒，我已經全面復工」、「6:30pm，離開裁判法院後兩小時，完成第一位 #林作顧問 客戶。生意照常，客戶繼續急不可待找我諮詢。這就是我的實力。」 他亦借此表達自己從沒有逃避JPEX事件，他說：「無論如何都會繼續。而且今日出來後，諮詢度激增，感恩。本週末再次開始排滿，沒有事情會令我分心，我只想繼續貢獻社會。不會退縮，不錯（會）逃避，一定配合，一定繼續發光發熱。隨時DM我，這位客戶禮拜六見。」