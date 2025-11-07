JPEX案｜林作保釋後即開工 高EQ回應裕美黑圖

警方落案起訴涉及JPEX虛擬資產交易平台案16名男女，林作昨日（6 日）乘警車離開北角警署往東區法院應訊，他需以30萬保釋，其間不得離港、須定時往警署報到及不得接觸控方證人。其後他向傳媒表示會與代表律師研討下一步行動，不排除會開記招，更稱「擔心，從來不在林作的字典裡」，但需要休息一天。
火速重投顧問工作
不過，如裕美所言，林作非常著緊他的客戶需要，隨即分享多張跟客戶的對話截圖，留言說：「謝謝你們的體諒，我已經全面復工」、「6:30pm，離開裁判法院後兩小時，完成第一位 #林作顧問 客戶。生意照常，客戶繼續急不可待找我諮詢。這就是我的實力。」
他亦借此表達自己從沒有逃避JPEX事件，他說：「無論如何都會繼續。而且今日出來後，諮詢度激增，感恩。本週末再次開始排滿，沒有事情會令我分心，我只想繼續貢獻社會。不會退縮，不錯（會）逃避，一定配合，一定繼續發光發熱。隨時DM我，這位客戶禮拜六見。」
最擔心裕美
林作留意到裕美抵達法院時的照片，成為網民熱烈討論的話題。他把有裕美照片的報道一一截圖並回應說：「有不少記者問候，問我今天擔不擔心。坦白，目前最擔心是今天本人女友被傳媒拍的照片。老太臃腫，實在不似一個38歲輕熟女。可能是最近去韓國打太多 （不能tag她，此post已hide她，不能今天再多一個麻煩了）」及後有不少網民tag裕美的社交帳號後，林作不禁回應一句「你媽的」，巧妙地與裕美鬧爆記者影得衰的「你他X的」互相呼應。
裕美在社交平台上載她與林作步出法院時的影片，當中有人留言道：「我笑左，你明明咁靚。」她回應說：「其實我都不停笑嗰張相。」