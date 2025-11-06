JPEX案｜林作准保釋憔悴步出法庭 裕美稱成晚無瞓過

警方昨日（5日）落案起訴涉及JPEX虛擬資產交易平台案16名男女，包括6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所負責人、協助宣傳的網紅及3名傀儡戶口持有人，其中林作是其中一名被捕人。林作今日（6日）早上8時許由警員押解，乘警車離開北角警署往東區法院應訊。林作由庭警押到犯人欄內，不時望向旁聽席的女友裕美，期間回應表示明白控罪，押後案件至12月15日以進行提訊，其間不得離港、須定時往警署報到及不得接觸控方證人，林作需以30萬保釋，散席時林作緊握清洪手以示謝意。

林作在女友裕美及律師好友陪同下離開法庭，一臉倦容的林作見到傳媒時停步揮手跟大家打招呼，之後登上裕美駕駛的紅色座架離開。裕美在IG限時動態上載自拍影片，提到自己無覺好瞓，又沒有進食，並透露自己整晚沒有入睡。她說︰「真係好攰，尋日完全瞓唔住，係咁提自己『乖啦！早啲瞓！』愈提就愈醒！7點半就要起身，我又驚6點瞓著咗唔識起身，所以直頭唔瞓，之後又姨媽嚟，成個人簡直好似玩緊十項鐵人。依家又要揸緊車，我嘅意志力連我都佩服。」

裕美︰鍾意陪人度過患難

她昨晚開直播透露自己整天都忙回應傳媒。她說︰「問我擔唔擔心，好想反問有咩好擔心，擔心係無用，解決唔到問題，有咩可以做？我已經好多嘢做，仲要額外加多啲嘢，我連屙屎都冇時間。」她自言打慣逆境波，相信「人生只要打不死，你便無敵。」

她說︰「我特別鍾意經歷患難，亦都鍾意陪人度過患難，因為呢段時間你會睇到好多嘢，你會睇到邊啲係人，邊啲係鬼。我人生試過四、五次(患難)，都係睇到新嘅鬼同人，所以感到好有趣，學到好多嘢，睇到咩人先係關心你，咩人係幸災樂禍，咩人見人仆街好開心，最鍾意探索人嘅心理。只要你仲有一口氣，冇咩事大不了。對於我而言，最驚只係早起身，明天要早起，因我每日朝早六點先瞓覺。」