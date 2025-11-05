JPEX案｜裕美對林作有信心指他並非首腦 王莉妮明返港了解

虛擬資產交易平台JPEX案，警方至今共接獲超過2,700人報案，報稱損失金額超過16億元。警方於今日及較早時落案向16名人士作出檢控，當中6名屬於JPEX犯罪團夥的核心成員；7名屬於加密貨幣場外交易所相關人士；3名為傀儡戶口持有人，其中包括︰林作和 KOL 陳怡，案件將於明早在東區裁判法院提堂。

林作女友裕美在表示林作今早(5日)在律師陪同到警署報到，之後便沒有再回來。她醒來才知道警方落案起訴，並稱林作只向她叮囑兩件事，第一是把他泊在街邊的座駕駛回家，怕被人抄牌，第二件事是今日他原定跟多名客人提供顧問服務，但林作未能用到電話，所以希望她可以代為出po，待林作可以用回電話之後，再跟他們約時間。她更搞笑表示︰「哎呀！我忘記問他『今次仲需唔需要食叉燒飯同飲凍檸茶』。」裕美表示不擔心林作，指林作並非案件的主腦。

林作認為JPEX安全

她向傳媒表示林作當初是真心相信JPEX平台是安全，並指林作為JPEX宣傳前，曾考慮過公司背景，見對方在不同地方投放廣告，又找明星做代言人，加上有人的確是買完賺了錢，所以林作才為JPEX宣傳。

林作媽王莉妮（Lily）表示現身在成都，透露兒子有律師陪同，她將於明日(6日)返港了解。她坦言對兒子被捕感到緊張，但會以「既來之則安之」的態度去面對，相信兒子沒有串謀詐騙，並指他在今次事件上也蒙受損失。她透露林作獲律師團隊協助，其中包括其師傅、資深大律師清洪。