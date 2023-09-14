JPEX被證監會點名傳無法出金 林作過百萬投資凍過水？

虛擬資產交易平台JPEX被香港證監會點名，指JPEX透過社交媒體網紅（網紅）及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品」，強調JPEX「旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照」。

賣樓投資加密幣

林作以月租26萬租用中環一商廈單位作「場外找換店」，開張當日更找來107歲婆婆、媽媽王莉妮及裕美一齊剪綵。在店舖開張前更大搞講座，並稱自己因投資加密幣而獲得不錯進帳，甚至要賣出物業瞓身投資。證監會昨日發出聲明後，有不少自稱是苦主的人湧到林作的社交平台留言，林作亦曾一度回應他們表示仍對JPEX有信心，然而相關回應如今已刪除。