JPEX被證監會點名傳無法出金 林作過百萬投資凍過水？

虛擬資產交易平台JPEX被香港證監會點名，指JPEX透過社交媒體網紅（網紅）及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品」，強調JPEX「旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照」。
賣樓投資加密幣
林作以月租26萬租用中環一商廈單位作「場外找換店」，開張當日更找來107歲婆婆、媽媽王莉妮及裕美一齊剪綵。在店舖開張前更大搞講座，並稱自己因投資加密幣而獲得不錯進帳，甚至要賣出物業瞓身投資。證監會昨日發出聲明後，有不少自稱是苦主的人湧到林作的社交平台留言，林作亦曾一度回應他們表示仍對JPEX有信心，然而相關回應如今已刪除。
林作︰釐清本人有甚麼不能做
及後，林作上載《香港證券法》編輯一頁並圈上自己的名字，留言表示自己是專門研究證券法的大律師，自己尊重法律、懂法律、也一定會維護法律，並會按照證監會的公開要求辦事。
他稱說︰「當務之急，要釐清本人有什麼不能做、不能講。雖然本人本身就有相當認識，但這方面的監管、發展，和一般範疇很不同，也日新月異。最新的SFC公告，就很值得深入學習最新的監管意見。為此本人今天將會全力研究這方面的法律。保障自己，保障大家。不違法、不教唆任何人違法，是任何人最基本的職責。有update會和大家分享，重點是希望大家明白作為『網紅』，必須謹慎處理、慎言慎行的必要性。一切等到我有具體的法律意見為止。」
傳JPEX無法出金
有指JPEX現時無法出金，該公司本身有參與在新加坡舉辦的Web3 加密貨幣峰會Token2049活動，現場的攤位今日已經人去樓空，跟過去兩日有工作人員熱悄招呼截然不同。