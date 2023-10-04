JPEX｜張致恒教人炒股投資 網民叮囑接job要小心

JPEX事件令多位藝人牽涉其中，今日警方於大埔拘捕無綫藝人鄭雋熹，無綫表示正了解事件，強調事件屬個人行為，並不代表本台立場。日前，林盛斌出席活動時，表示網上有人利用他的照片並訛稱為教授投資。Bob昨日發聲明否認自己有開設任何群組、專頁、專欄去教人投資，並謂「嗰啲乜乜股票投資交流群，全部都係呃人嘅！希望大家必須要小心謹慎，千祈唔好上當。」

張致恒拍片學炒股

正當涉及投資的騙案一單接一單，張致恒就出po表示叫人看他學投資。他在社交平台上載有其樣子的圖片，上面寫有「張致恒 萬人迷轉行洗碗 決心學投資改寫命運！」從他附上的影片連結可見，他跟兩位主持請教投資之道，他在片中透露自己很投入人生，更逐一數他從事過的工作，包括到麵廠做麵、洗碗、倉務、侍應等等，並承認自己很懶，但為了家人都豁出去，自言要工作及照顧家庭，每日只睡三、四小時。

無懼誤墮法網

張致恒於片中稱希望可以給小朋友有安穩的生活，想學投資改善生活。影片負責人強調只是教人如何學投資，看圖表，主持亦特別提起JPEX，聲稱不會介紹任何平台及個別投資產品，純粹分享投資知識。有網民見狀留言叮囑張致恆要小心，並謂希望他接JOB前先想想家中有4位公子，擔心他為了賺錢而誤墮法網，他則回覆說︰「我拍呢一個只係學習點樣投資，當上堂咁樣嘅啫！」