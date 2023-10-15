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娛樂
2023-10-15 14:45:57

JPEX｜林作出PO暗寸七師傅節目馬後炮：目前對堪輿學信心跌至谷底

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林作 & 七師傅

林作早前因涉及JPEX案件，導致誠信大打折扣。而HOY TV新節目《東呃西騙》咁啱以騙案為主題，搵嚟著名風水師七仙羽（七師傅）與歐陽偉豪（Ben Sir）擔任主持，為觀眾拆解各式各樣嘅騙案類型。

《七救星》曾搵林作母子同裕美做嘉賓

節目其中一集就係關於「投資騙案」，與近日加密貨幣交易所JPEX案相似。林作喺IG上載新聞截圖，並曲線指與林作家人關係友好嘅七師傅馬後炮。

七師傅喺《七救星》首集搵嚟林作母子同裕美做嘉賓，期間七師傅為改善佢哋關係而念經，後來指自己念嘅係難念的經，令人哭笑不得：「我當時念緊嘅係難念的經，每個屋企都會有」。

節目拍攝後，林作與七師傅關係變得友好。早前林作涉及JPEX案件，有報道指七師傅指林作係人才，聲稱自己有為林作念往生咒：「往生咒唔限超度亡靈，亦可以幫佢消除業障。」

七師傅IG留言叫林作唔好嬲

最近林作喺IG上載有關新聞截圖，並曲線指與林作家人關係友好嘅七師傅係騙子：「本人坦承，由於最近太多不同風水師傅在網上馬後炮，導致本人目前對堪輿學信心跌至谷底。風水佬、冒險樂園、Edan後援會……本人現在的感受是，在香港，好像周圍都是騙局。」

而七師傅亦有喺IG上載有關新聞截圖，並留言叫林作唔好嬲：「林作唔好嬲 看完頭條日報的訪問視頻，及文字....林作看完可能會嬲。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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