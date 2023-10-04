JPEX｜林穎彤忽然富貴惹網民關注 與鄭雋熹同被控公眾地方行為不檢

JPEX事件令多位藝人牽涉其中，今日(4日)警方於大埔拘捕無綫藝人鄭雋熹，無綫表示正了解事件，強調「事件屬個人行為，並不代表本台立場」。與鄭雋熹因合作而成為好友的林穎彤(Bella)，亦被揭和對方雙雙被控公眾地行為不檢，案件將於本周五在屯門法院再訊。

報道稱今年8月2日，他們與一名48歲的姓冼母親及另外1男2女，到大埔那打素醫院探望虐兒案的女童。不過女童有保護兒童及青少年命令，社署社工及醫院拒絕他們探訪，因而發生爭執。冼母一度情緒激動，更在走廊大叫，對醫院員工及病人造成滋擾。最後，社工報警求助，Bella與鄭雋熹等6人一同被控「公眾地方行為不檢」罪，已於8月4日在屯門法院提堂，案件將於本周五再訊。

忽然富豪與男友有關？ Bella與鄭雋熹先後一齊拍過《安樂蝸》及《七線棄人王》，鄭雋熹更在IG分享過背住對方的照片，大讚對方是一個非常善良及顧及他人感受的女仔，二人關係非常友好。早前Bella被指自今年4月起忽然富貴，在社交平台大晒名牌，有傳她與星級設計師何偉立撻著。如今爆出二人一同被捕消息後，有網民估計Bella忽然富貴，或可能與鄭雋熹有關。