JPEX｜林穎彤忽然富貴惹網民關注 與鄭雋熹同被控公眾地方行為不檢

JPEX事件令多位藝人牽涉其中，今日(4日)警方於大埔拘捕無綫藝人鄭雋熹，無綫表示正了解事件，強調「事件屬個人行為，並不代表本台立場」。與鄭雋熹因合作而成為好友的林穎彤(Bella)，亦被揭和對方雙雙被控公眾地行為不檢，案件將於本周五在屯門法院再訊。
報道稱今年8月2日，他們與一名48歲的姓冼母親及另外1男2女，到大埔那打素醫院探望虐兒案的女童。不過女童有保護兒童及青少年命令，社署社工及醫院拒絕他們探訪，因而發生爭執。冼母一度情緒激動，更在走廊大叫，對醫院員工及病人造成滋擾。最後，社工報警求助，Bella與鄭雋熹等6人一同被控「公眾地方行為不檢」罪，已於8月4日在屯門法院提堂，案件將於本周五再訊。
忽然富豪與男友有關？
Bella與鄭雋熹先後一齊拍過《安樂蝸》及《七線棄人王》，鄭雋熹更在IG分享過背住對方的照片，大讚對方是一個非常善良及顧及他人感受的女仔，二人關係非常友好。早前Bella被指自今年4月起忽然富貴，在社交平台大晒名牌，有傳她與星級設計師何偉立撻著。如今爆出二人一同被捕消息後，有網民估計Bella忽然富貴，或可能與鄭雋熹有關。
林穎彤母曾被爆叫鴨
Bella捲入官非，其母早前亦陷入糾紛，被爆叫鴨，當時有傳媒公開疑似Bella母親與某人的對話截圖，內裡有「我有幾個帥仔，好靚仔二小時X二次X一次都係一千公價，我食鴨多過你食飯呀，傻仔，千五都唔得呀！」同時有多張嫩男與林母擁抱的照片。Bella其後稱母親因拒絕借錢給另一位朋友，而被對方騷擾，自己從不過問母親的私生活，認為母親有認識朋友的自己，自己會盡孝道令對方生活無憂。