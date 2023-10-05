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娛樂
2023-10-05 19:32:45

JPEX｜林穎彤發聲明︰本人一直不知道甚麼是JPEX

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林穎彤好友鄭雋熹(左)因涉JPEX案件被捕。

林穎彤(Bella)好友鄭雋熹因涉JPEX案件被捕，未幾再被揭二人另涉一宗案件，更雙雙被控「公眾地方行為不檢」罪。其後有網民發現攝影師劉翁太太柳瑩早前曾出PO，提到收到一位藝人朋友的短訊，對方自稱是「Bella朋友呀熹，令人猜測「呀熹」便是鄭雋熹，甚至認為Bella或有份參與JPEX。

當日柳瑩在帖文貼上雙方對話截圖，呀熹」想找她幫忙拍JPEX廣告，預算是7位數，內容更見到柳瑩回覆了一句「JPEX如果想邀請MIRROR/其他知名嘅人合作拍廣告片或者係網上短…」及「唔同藝人嘅價錢 天同地」。柳瑩曾為MIRROR多個廣告擔任監製，她表示見對方提供的公司有問題，擔心會連累了藝人，於是開了一個天價，好讓對方知難而退。當時Bella否認有推介朋友給柳瑩認識，自己亦不懂相關東西。

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Bella於傍晚發出聲明，表示自己不知道甚麼是JPEX，自己從未參與任何投資活動。其聲明如下︰

本人林頴彤(Bella原名)，就最近有關被牽涉詐騙案件的傳言和虛擬資產交易平台 JPEX 的報導，現作出嚴正聲明。本人一直不知道甚麼是JPEX!

當然從來沒有參與此類型的任何投資活動，或從中獲得任何利益的事，而本人與 JPEX 公司並沒有任何絲毫關係。

早前發現網上流傳，有未得本人授權之頭像及相片，來冒充本人然後訛稱分享投資心得，本人現嚴正要求任何人士，在未經授權下，不得作出任何發佈上載或轉載等侵權行為（在此本人保留追究權利）本人問心無愧！事件至此，已嚴重損害本人的事業及聲譽，現在特此聲明，以正視聽，以釋眾疑；而早前我亦已就相關事件報警備案，在此先感謝正義善心的社會各界人士的關心和慰問。

在此再次聲明，對於任何有關本人的所有虛假陳述和不負責任言論者，本人保留一切的法律追究權利。」

 

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