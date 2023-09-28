JPEX｜莊思敏首度開腔回應風波：我自己都有反思 審核得唔夠仔細

虛擬資產交易平台JPEX風暴持續發酵，不少藝人均受到牽連，包括林作、YouTuber朱公子、張智霖及網紅陳怡均有接受警方調查。其中，43歲藝人莊思敏（現名：莊鍶敏），上星期由馬來西亞返港，即直接到警署協助商罪科調查，其後，她亦發出嚴正聲明表示：「一切安好，不會就此事件再作出任何回應。」
相隔一星期後，身在佛山工作的莊思敏空終首度開腔回應JPEX風波，見她在一個帳幕下拍片，表示：「對於近日出現既負面新聞，我都想簡單交代幾句，呢個工作係兩個月之前透過一個經紀朋友，接洽咗一個金融投資推廣工作啦，我自己都有投資一啲金錢存款喺呢個平台裏面嘅，之後喺社交媒體作出咗啲分享啦，冇諗到發生咗啲唔係好愉快嘅事件啦。」
莊思敏又稱事件與她個人冇直接關係，日後對推廣宣傳工作會小心審核，她說：「事件發生之後我都主動聯絡咗警方，亦都配合咗調查，亦都將我了解參與嘅所有訊息過程都同步咗畀警方㗎啦！咁成件事上面呢，同我個人冇直接嘅關係嘅。我自己都有反思，對於呢啲推廣宣傳工作排查、審核得唔夠仔細，呢方面將來我一定會下更大功夫，更加嚴格更加小心，做更多嘅資料同背景調查，先去接洽相關工作。」最後，她向大家報平安謂：「請大家放心，我冇任何問題，我係Ok嘅。」