JPEX｜莊思敏首度開腔回應風波：我自己都有反思 審核得唔夠仔細

虛擬資產交易平台JPEX風暴持續發酵，不少藝人均受到牽連，包括林作、YouTuber朱公子、張智霖及網紅陳怡均有接受警方調查。其中，43歲藝人莊思敏（現名：莊鍶敏），上星期由馬來西亞返港，即直接到警署協助商罪科調查，其後，她亦發出嚴正聲明表示：「一切安好，不會就此事件再作出任何回應。」

相隔一星期後，身在佛山工作的莊思敏空終首度開腔回應JPEX風波，見她在一個帳幕下拍片，表示：「對於近日出現既負面新聞，我都想簡單交代幾句，呢個工作係兩個月之前透過一個經紀朋友，接洽咗一個金融投資推廣工作啦，我自己都有投資一啲金錢存款喺呢個平台裏面嘅，之後喺社交媒體作出咗啲分享啦，冇諗到發生咗啲唔係好愉快嘅事件啦。」