JPEX｜莊鍶敏22號返港 哈哈笑回應「返嚟自首坐少啲」

虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名事件發酵，警方昨日拘捕4男4女涉嫌串謀詐騙，包括曾自稱是JPEX合夥人、後稱只是宣傳的KOL林作以及另一名KOL陳怡，並到他們的辦公室搜查。警方連同證監會開記招，他們表示不排除有更多人被捕，而商罪科成功凍結1,500萬元銀行結餘，並凍結4,400萬元的3個物業，警方會考慮充公6,700萬元的思疑犯罪得益。
有傳媒問到有份宣傳的藝人現身在馬來西亞，警方日後會否用逃犯條例引度對方回港。商業罪案調查科警司回覆稱仍在調查中，而拘捕行動會視乎相關人士的參與程度，如涉案人身在外地會引渡回港。
7月拎200萬現金行街
翻查資料，莊鍶敏(前名︰莊思敏)於7月曾為「加密豹」拍宣傳片段，當時新聞稿寫道︰「Jacquelin仲睇緊好市道作唔同嘅新投資。並喺密密上載影片嘅各個個人網絡頻道上分享投資心得,求知欲強又親民嘅佢更加開設個人專屬Telegram Group，不時同Group友交流分享。」、「向來豪氣嘅Jacquelin最新剛上載佢自己由銀行即提大拿拿港幣200萬現金直接去加密貨幣兌換店當場數錢作新投資。Jacquelin更即場分享入市好時機同解釋點解揀進行質押以收取高額利息嘅做法。」而附件更提供了加入group的QR code。
22日回港
現時身在馬來西亞的莊鍶敏向傳媒稱今次回大馬是慶祝媽媽生日，並於22日返港。自林作被捕之後，網民不停留言稱「別讓莊思敏走了」，並促請香港警方嚴正執法。不少網民到其社交平台留言，除了嘲笑她是「投資明燈」外，又貼大馬及香港移交逃犯協定的內容，揶揄莊思敏「返黎（嚟）自首坐小（少）D（啲）」亦有人叫她盡快回港自首，而莊鍶敏索性以哈哈笑的emoji作回應，完全無懼大家嘲諷。