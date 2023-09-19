JPEX｜莊鍶敏22號返港 哈哈笑回應「返嚟自首坐少啲」

虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名事件發酵，警方昨日拘捕4男4女涉嫌串謀詐騙，包括曾自稱是JPEX合夥人、後稱只是宣傳的KOL林作以及另一名KOL陳怡，並到他們的辦公室搜查。警方連同證監會開記招，他們表示不排除有更多人被捕，而商罪科成功凍結1,500萬元銀行結餘，並凍結4,400萬元的3個物業，警方會考慮充公6,700萬元的思疑犯罪得益。

有傳媒問到有份宣傳的藝人現身在馬來西亞，警方日後會否用逃犯條例引度對方回港。商業罪案調查科警司回覆稱仍在調查中，而拘捕行動會視乎相關人士的參與程度，如涉案人身在外地會引渡回港。