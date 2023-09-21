JPEX｜麥玲玲認林作太急進 接受傳媒訪問親解內情

JPEX平台事件持續，警方至今已經拘捕最少11人。據本地傳媒消息透露，曾協助JPEX拍攝代言廣告的藝人張智霖，今早（9月21日）前往灣仔警察總部協助警方調查，並進行錄影會面，現時已離開。張智霖其後回覆傳媒表示一切安好，稱兩日前已跟警方聯絡，現與律師團隊研究是否要發嚴正聲明。

至於曾到林作中環辦公室拍片的麥玲玲，昨日在珠寶展亮相，出席其代言的金鋪活動，並透露自己每年都會買金，亦會購入原卡鑽石，由幾十萬到一百萬一粒也有。她其後接受傳媒訪問談起林作被捕一事，她表示跟林作認識已有一段時間，覺得對方像一個小朋友，為人很聰明，但很急進，估計他今次是太急而亂了陣腳，相信對方本質是善良。

不信林作心存欺騙

對於遭網民恥笑又指她跟林作割席，她向傳媒詳盡解釋其辦公室風水，的確是不好，亦有跟林作媽媽及助手提及，林作當時聽罷便謂自己很少在辦工室，主力用課室而已。當日跟林作拍片只是講解九運、如何增強財運，自己也不知道林作說「玲玲都話好」，但明白對方的立場要這樣做，笑言自己又中，但她沒有生氣，認為「明白的總會明白」。

玲玲又稱希望林作沒事，認為今次涉及的藝人不是心存詐騙，估計他們也是聽了別人介紹，又自覺不錯而跟大家分享而已。