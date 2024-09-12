JUMP漫畫最具魅力反派角色票選 菲利榮登十大惡役之首！

反派角色，或稱「惡役」，通常具有鮮明的負面特徵，如自私、殘忍等，常常與主角或正義勢力對立，為故事增添衝突和複雜性。這些角色因其獨特魅力和複雜性格而受到觀眾的喜愛。 最近，日本網友票選出JUMP漫畫中最具人格魅力的反派角色，結果既意外又在情理之中。而由於範圍只定在「Jump漫畫」上範圍相當廣闊，因此不少年代舊作都有提名出現，像是《筋肉人》、《北斗之拳》、《達爾大冒險》等8、90年代的漫畫都有角色入選。 以下就來看看上榜的十大惡役共有那幾位吧！

榜首：菲利《龍珠》 菲利自登場以來，一直是《龍珠》中最受歡迎的反派角色。即使在JUMP的眾多作品中，他依然名列前茅。以征服宇宙為己任，這正是他的人格魅力所在。 第二位：夜神月《Death Note》 作為《Death Note》的主角，夜神月是一個極具爭議性的角色。他的行為和理念引發了廣泛的討論和思考，大量言行被網民改為memes廣泛流傳。 第三位：拉歐《北斗神拳》 拉歐是《北斗神拳》中的經典反派角色，北斗四兄弟的兄長，自稱「拳王」，由於野心太大，失去繼任第六十四代傳承者的機會，體型巨大，坐騎是一匹有如象般巨大的巨馬「黑王」，他的霸氣和力量讓人印象深刻。 第四位：迪奧《JOJO的奇妙冒險》 迪奧是《JOJO的奇妙冒險》中的主要反派，強大的形象深入民心，大量言行被網民改為memes廣泛流傳，在漫畫第1、3部與主角祖斯達家族為敵。 第五位：志志雄真實《浪客劍心》 志志雄真實接替了緋村劍心成為暗殺者，遇上大火所幸存活下來，但從此全身都必須裹著繃帶，連作者和月伸宏都說志志雄真實是他最喜歡的角色之一。 第六位：高杉晉助《銀魂》 第七位：鬼舞辻無慘《鬼滅之刃》 這位存活超過千年，殺害無數無辜的人類，可以透過給予自己的血液，來將人類轉化成鬼聽命於自己。身體內數顆心臟和大腦，使得他擁有強大的生存力，性格謹慎無情，經常改變自己的樣貌混在人群當中。 第八位：大魔王霸恩《勇者鬥惡龍》 第九位：藍染惣右介《死神》 第十位：多弗朗明哥《海賊王》

其他上榜的角色還包括《銀魂》的虛、《全職獵人》的西索和團長庫洛洛、《筋肉人》的惡魔將軍等。｜JUMP漫畫最具魅力反派角色票選 十大惡役排名

其他上榜角色 其他上榜的角色還包括《銀魂》的虛、《全職獵人》的西索和團長庫洛洛、《筋肉人》的惡魔將軍等。 這些反派角色因其獨特的魅力和複雜的性格，為讀者帶來了無數精彩的故事和深刻的印象，不僅使漫畫的整體層次昇華，更有甚更能夠獨力撐起一部作品的人氣，你又認識當中幾多位呢？